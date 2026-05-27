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Финансовый аналитик: кредит нужен тем, кто умеет грамотно им пользоваться

27 мая 2026 17:59
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Финансовый аналитик: кредит нужен тем, кто умеет грамотно им пользоваться-2

Алексей Бакун, наставник команды «Да!», финансовый аналитик:
Кредит нужен тем, кто умеет грамотно им пользоваться. Кредит в первую очередь использовать необходимо на то, что будет уменьшать ваши текущие расходы либо помогать зарабатывать. То есть это может быть недвижимость, если вы снимаете на данный момент квартиру, потому что стоимость по аренде часто равна стоимости кредита. Это автомобиль в том числе, но если вы работаете таксистом, если этот автомобиль помогает вам расширять свой уровень дохода, свою сферу влияния, свою сферу деятельности, тогда да. Если это телефон, он тоже должен вам помогать работать. Тогда да, однозначно за кредиты. 

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# Кредиты Беларуси

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