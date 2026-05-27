Алексей Бакун, наставник команды «Да!», финансовый аналитик:

Кредит нужен тем, кто умеет грамотно им пользоваться. Кредит в первую очередь использовать необходимо на то, что будет уменьшать ваши текущие расходы либо помогать зарабатывать. То есть это может быть недвижимость, если вы снимаете на данный момент квартиру, потому что стоимость по аренде часто равна стоимости кредита. Это автомобиль в том числе, но если вы работаете таксистом, если этот автомобиль помогает вам расширять свой уровень дохода, свою сферу влияния, свою сферу деятельности, тогда да. Если это телефон, он тоже должен вам помогать работать. Тогда да, однозначно за кредиты.

Взять кредит или накопить деньги? Мнение психолога