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Новости по тегу #Константин Дроздовский

Беларусь – «чрезмерно» социальное государство: важный разговор о ценности жизни с врачами
19 октября 2025 17:51

Беларусь – «чрезмерно» социальное государство: важный разговор о ценности жизни с врачами

Митрополит Вениамин пообщался с пациентами и врачами РНПЦ детской хирургии
09 июля 2025 08:04

Митрополит Вениамин пообщался с пациентами и врачами РНПЦ детской хирургии

Московские кардиологи признались, что завидуют нашей модели детской кардиохирургии – директор ДХЦ
01 июня 2025 16:55

Московские кардиологи признались, что завидуют нашей модели детской кардиохирургии – директор ДХЦ

Новое оборудование установили в РНПЦ детской хирургии – оно появилось в рамках марафона «Наши дети»
18 марта 2025 14:20

Новое оборудование установили в РНПЦ детской хирургии – оно появилось в рамках марафона «Наши дети»

Операция в первые сутки жизни ребёнка – глава РНПЦ детской хирургии о достижениях врачей
06 марта 2025 11:32

Операция в первые сутки жизни ребёнка – глава РНПЦ детской хирургии о достижениях врачей

Спасли жизнь ребёнку – рассказываем о первой в Беларуси операции Бэкс-Никайдо
15 августа 2024 18:20

Спасли жизнь ребёнку – рассказываем о первой в Беларуси операции Бэкс-Никайдо

В Беларуси впервые имплантировали клапан лёгочной артерии – он самостоятельно раскрывается в организме
03 апреля 2024 18:02

В Беларуси впервые имплантировали клапан лёгочной артерии – он самостоятельно раскрывается в организме

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке
04 августа 2023 20:09

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке

Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце 4-летней девочки
04 августа 2023 13:08

Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце 4-летней девочки

От аппендицитов до тяжёлых пороков сердца. На что способна белорусская медицина – рассказал Константин Дроздовский
30 июля 2023 13:45

От аппендицитов до тяжёлых пороков сердца. На что способна белорусская медицина – рассказал Константин Дроздовский

Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»
31 марта 2023 19:32

Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?
13 сентября 2022 19:01

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?