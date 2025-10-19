Новости по тегу #Константин Дроздовский

Врач анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии: «У нас гуманное государство, социально ориентированное государство. И это порой даже, может, где-то и чрезмерно».
Митрополит поблагодарил врачей за благородный труд, требующий большой силы и любви к больным, пожелал медработникам, пациентам и их родителям душевных и телесных сил.
«У нас приоритет для граждан нашей страны. Когда у нас есть возможность, мы оперируем граждан иностранных государств. Но для нас все пациенты одинаковые».
Благодаря марафону удалось собрать свыше 65 тысяч рублей. Для центра закупили новые высокоточные электрокардиографы, которые адаптированы для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
«Два года назад мы имплантировали первый в Беларуси так называемый искусственный желудочек сердца ребенку», – добавил Константин Дроздовский.
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