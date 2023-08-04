«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке

Новости Беларуси. Подарили шанс на здоровую жизнь. Уникальную операцию по имплантации искусственного желудочка сердца провели белорусские хирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых редких и уникальных процедур в Европе. В этот раз на столе оказалась 4-летняя девочка. Как прошла операция и как чувствует себя маленькая пациентка? Узнавала Алина Мычко.

Ее жизнь оказалась в руках врачей очень рано. Уже в четыре года – в очереди на пересадку сердца. Но состояние девочки стремительно ухудшалось, и у медиков не оставалось другого выбора, как прибегнуть к экстренному вмешательству. Имплантация искусственного желудочка была единственным шансом спасти жизнь. На момент операции малышка весила всего 13 килограммов.

Операционную бригаду возглавил главный внештатный хирург Минздрава Константин Дроздовский. Ассистировал ему известный турецкий специалист Умит Керван. На спасение девочки у них был всего один шанс. Упустить его наши врачи не имели права. Прекрасно осознавали: в их руках – маленькая жизнь. И скальпель не дрогнул.

Умит Керван, кардиохирург (Турция):

Вчерашний случай и этот ребенок – он был, в общем-то, первый в мире. Потому что это была не просто имплантация искусственного желудочка, но и сопутствующая хирургия внутри сердца. Мы сделали коррекцию митрального клапана, чтобы хорошо работал вот этот насос, который мы имплантировали. И кроме того – закрыли отверстие в сердце, чтобы не было перераспределения крови.

Проводя операцию девочке с маленьким весом, врачи серьезно рисковали. Обычно такие процедуры могут перенести пациенты с весом более 30 килограммов. Но, несмотря на все сложности, выход нашли. Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце 4-летней девочки.

Какое-то время девочке предстоит провести в больнице, после чего она сможет вернуться домой. Теперь ее сердцебиение будет поддерживать специальный механизм. В будущем его заменит настоящее сердце – когда малышка окрепнет, ее ждет пересадка. Пока она отдыхает после операции и набирается сил.

Алина Мычко, корреспондент:

Имплантация искусственного желудочка – одна из самых уникальных операций в Европе. Для Беларуси это второй подобный опыт. В прошлом году врачи спасли жизнь шестилетнего Димы Горбача.

Сейчас мальчик оправился и прекрасно себя чувствует. Любит спорт, готовится идти в школу. За его спиной рюкзачок. Вместо учебников и тетрадей – небольшие аккумуляторы. Именно они помогают биться его маленькому сердцу. Но как только Дима наберет необходимый вес, ему пересадят новое. Пока успехи налицо: всего за год мальчик добавил четыре килограмма, чем очень обрадовал родителей.

Татьяна Горбач:

Сейчас он вернулся в то русло, можно сказать, что было до этой операции. Более или менее все хорошо: бегает, развивается. Любит спортом заниматься. Понемножку-понемножку начал здесь уже ходить, бегать даже, как обычный ребенок.