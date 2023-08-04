Прямой эфир

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке

04 августа 2023 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подарили шанс на здоровую жизнь. Уникальную операцию по имплантации искусственного желудочка сердца провели белорусские хирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это одна из самых редких и уникальных процедур в Европе. В этот раз на столе оказалась 4-летняя девочка.

Как прошла операция и как чувствует себя маленькая пациентка? Узнавала Алина Мычко.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-1

Ее жизнь оказалась в руках врачей очень рано. Уже в четыре года – в очереди на пересадку сердца. Но состояние девочки стремительно ухудшалось, и у медиков не оставалось другого выбора, как прибегнуть к экстренному вмешательству. Имплантация искусственного желудочка была единственным шансом спасти жизнь. На момент операции малышка весила всего 13 килограммов.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-4

Операционную бригаду возглавил главный внештатный хирург Минздрава Константин Дроздовский. Ассистировал ему известный турецкий специалист Умит Керван. На спасение девочки у них был всего один шанс. Упустить его наши врачи не имели права. Прекрасно осознавали: в их руках – маленькая жизнь. И скальпель не дрогнул.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-7

Умит Керван, кардиохирург (Турция):
Вчерашний случай и этот ребенок – он был, в общем-то, первый в мире. Потому что это была не просто имплантация искусственного желудочка, но и сопутствующая хирургия внутри сердца. Мы сделали коррекцию митрального клапана, чтобы хорошо работал вот этот насос, который мы имплантировали. И кроме того – закрыли отверстие в сердце, чтобы не было перераспределения крови.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-10

Проводя операцию девочке с маленьким весом, врачи серьезно рисковали. Обычно такие процедуры могут перенести пациенты с весом более 30 килограммов. Но, несмотря на все сложности, выход нашли.

Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце 4-летней девочки.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-13

Какое-то время девочке предстоит провести в больнице, после чего она сможет вернуться домой. Теперь ее сердцебиение будет поддерживать специальный механизм. В будущем его заменит настоящее сердце – когда малышка окрепнет, ее ждет пересадка. Пока она отдыхает после операции и набирается сил.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-16

Алина Мычко, корреспондент:
Имплантация искусственного желудочка – одна из самых уникальных операций в Европе. Для Беларуси это второй подобный опыт. В прошлом году врачи спасли жизнь шестилетнего Димы Горбача.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-19

Сейчас мальчик оправился и прекрасно себя чувствует. Любит спорт, готовится идти в школу. За его спиной рюкзачок. Вместо учебников и тетрадей – небольшие аккумуляторы. Именно они помогают биться его маленькому сердцу. Но как только Дима наберет необходимый вес, ему пересадят новое. Пока успехи налицо: всего за год мальчик добавил четыре килограмма, чем очень обрадовал родителей.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-22

Татьяна Горбач:
Сейчас он вернулся в то русло, можно сказать, что было до этой операции. Более или менее все хорошо: бегает, развивается. Любит спортом заниматься. Понемножку-понемножку начал здесь уже ходить, бегать даже, как обычный ребенок.

«Это второй подобный опыт». Белорусские врачи пересадили искусственный желудочек сердца 4-летней девочке-25

В распоряжении наших медиков широкий спектр методик и диагностической аппаратуры нового поколения. Ежегодно в РНПЦ детской хирургии проводят около 6 тысяч операций. Благодаря им по всей Беларуси счастливо бьются сотни маленьких сердец.

# Операции на сердце # общество # Умит Керван # Алина Мычко # Константин Дроздовский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?
04 августа 2023 20:08

«Это хорошее воспоминание». Какие сувениры с Рысиком можно купить в Беларуси?

Парад пьедесталов, соревнования в Летнем амфитеатре. Что ещё подготовили организаторы II Игр стран СНГ?
04 августа 2023 20:06

Парад пьедесталов, соревнования в Летнем амфитеатре. Что ещё подготовили организаторы II Игр стран СНГ?

Фан-зона, вкусный фестиваль и шоу с роботом! Как Брест встречает участников и гостей II Игр стран СНГ?
04 августа 2023 20:04

Фан-зона, вкусный фестиваль и шоу с роботом! Как Брест встречает участников и гостей II Игр стран СНГ?