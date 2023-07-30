От аппендицитов до тяжёлых пороков сердца. На что способна белорусская медицина – рассказал Константин Дроздовский

Новости Беларуси. Актуальные новости, свежие комментарии, доступная аналитика. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Сенат». Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте!

Забота о гражданах и активная работа над их благополучием – фундамент социально ориентированного государства, яркий пример которому Республика Беларусь. И медицина как неотъемлемая часть социальной политики всегда находится в фокусе внимания, особенно если это касается детей – нашего настоящего и будущего. И именно об этом мы сегодня поговорим. У нас в гостях член Совета Республики Константин Дроздовский. Какие операции выполняют чаще всего? Никита Рачиловский:

Константин Викентьевич, здравствуйте. Здоровье – самое ценное, что есть у человека, а здоровье наших детей вообще бесценно. Какую помощь вам наиболее часто приходится оказывать в вашем учреждении здравоохранения?

Константин Дроздовский, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

У нас республиканское учреждение, поэтому мы оказываем помощь детям не только города Минска, но и всей республики по самым сложным, запущенным, редким случаям. Мы помогаем деткам по сердцу, оперируем все пороки сердца, все ситуации, связанные с сердцем. Мы помогаем деткам с патологиями брюшной полости, грудной клетки, так называемая общая детская хирургия. У нас достаточно серьезный диагностический отдел, который выполняет всю диагностику желудочно-кишечного тракта, трахеобронхиального дерева. И с тех пор, как в Беларуси появились монеты, достаточно много достаем монет у детей, которые их любят глотать. Есть такие направления, которые пересекаются между нашими центрами и другими, мы часто проводим совместные операции с РНПЦ онкологии, РНПЦ травматологии, с «Мать и дитя», когда у маленьких пациентов, детей имеются сочетанные патологии. «Более половины всех пороков мы лечим миниинвазивно» Никита Рачиловский:

А какие наиболее сложные виды операций приходится оказывать?

Константин Дроздовский:

Каждая операция может быть сложной, но мы оказываем весь спектр, начиная от аппендицитов, грыж у маленьких пациентов, заканчивая тяжелейшими пороками сердца, сложнейшими ситуации по врожденной патологии грудной клетки. Мы, кроме лечения пороков развития, также имплантируем очень серьезные устройства, допустим, в прошлом году мы имплантировали ребенку искусственный желудочек сердца. Это впервые в Беларуси было. Один из самых маленьких пациентов в нашем регионе и в Европе, который уже год живет с механическим сердцем, чувствует себя хорошо, набирает массу тела, растет. И мы надеемся, что он вырастет до того момента, когда мы сможем сделать ему пересадку сердца. Очень много в нашем центре уделяется внимания малоинвазивным операциям. Мы стараемся, чтобы детки ушли от нас с минимальным количеством рубцов, проведенных дней у нас в реанимации, поэтому мы очень широко используем лапароскопию. При лапароскопии, торакоскопии, то есть видеоэндоскопические методы хирургии, при лечении патологии грудной клетки, брюшной полости, большинство аппендэктомий – удаление червеобразного отростка – мы выполняем лапароскопическим способом. И то же самое касается сердца – более половины всех пороков мы лечим миниинвазивно, через сосудики с использованием достаточно редких дорогостоящих устройств, которые ставятся ребенку в сердце или открывают закрытые протоки, или закрывают ненужные дефекты. Как международный опыт влияет на наших врачей? Никита Рачиловский:

А приходится ли вам работать с иностранными детьми и как в целом сегодня выстроено международное медицинское сотрудничество?

Константин Дроздовский:

Да, к нам достаточно часто обращаются родители детей из других стран, пациенты из республик бывшего Советского Союза. В основном это самые тяжелые пороки сердца, развития, которые не могут быть прооперированы в тех странах. Никита Рачиловский:

А есть ли какое-то взаимодействие со странами Европы? Константин Дроздовский:

Мы участвуем, так как у нас достаточно узкие специализации, естественно, следим за всеми новинками, достижениями нашей области в мире. И эти области всегда развиваются, конференции, конгрессы ежегодные – это, конечно, инструмент, который обязателен для любого врача для развития, повышения квалификации. В последние годы стало сложнее выезжать и участвовать в этих конгрессах. Мы периодически приглашаем наших друзей – мирового уровня детских кардиохирургов – чтобы проводить мастер-классы. Опять же, вспоминая этот случай с искусственным желудочком сердца, нам помогал профессор из Турции Умит Керван, один из ведущих специалистов по механическим сердцам в Турции и мире. Так что сотрудничество продолжается, детям помощь все равно оказывать нужно, и мы, конечно, работаем в этом направлении. Политизирована ли сегодня медицина? Никита Рачиловский:

А как вы считаете, политизирована ли сегодня медицина?

Константин Дроздовский:

Достаточно часто медицина используется в политике. Так как достижения медицины или неудачи в медицине используются разными лидерами во время всевозможных выборов. Даже приводя в пример те же Соединенные Штаты, когда президент Обама ввел систему Medicare – систему страхования достаточно широкую – следующий президент Трамп отменил ее. То есть это, конечно, является инструментами, это используется. Но мое представление в данный момент о том, что представляет собой система здравоохранения в Беларуси, все-таки позитивное. Потому что на фоне других стран, я достаточно хорошо знаю системы здравоохранения разных стран, мы оперировали последние десятилетия в разных странах, в России, Украине, еще до этих событий, в странах Средней Азии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Арабских Эмиратах, я могу сказать, что наша система такая, что наша страна может гордиться ей. Я не говорю о том, что она идеальная, идеальных систем нет. Но для нашей небольшой страны как по населению, ресурсам экономическим, мы имеем очень надежную, серьезную систему, и человек всегда получит ту помощь, которая ему нужна. «Мой ответ – нет». Может ли выпускник вуза быстро стать врачом? Никита Рачиловский:

Совсем скоро в учреждения здравоохранения придут молодые специалисты, которые окончили университет. Как быстро вчерашний студент станет хорошим врачом, к примеру, хирургом?

Константин Дроздовский:

Я как руководитель РНПЦ детской хирургии каждый год набираю около 15-20 выпускников для работы в нашем центре. Конечно, они все не задерживаются, потому что кто-то понимает, что это не его дело, кого-то мы считаем непригодным для определенных специальностей. Но все равно костяк остается, и всегда эти бывшие выпускники наиболее мотивированые и ищущие доктора в нашей структуре. Конечно, если отвечать прямо на вопрос, может ли хирург работать в структуре через один год после интернатуры, мой ответ – нет. Не может он работать ни хирургом, ни травматологом, ни реаниматологом полностью самостоятельно. В том понимании, чтобы нести абсолютно полностью ответственность и выполнять (допустим, для хирурга) весь спектр операций, которые хирург делает. Для этого существует, естественно, дальнейший рост, понятие молодой специалист первые два года, закрепленное в законодательстве, в Трудовом кодексе. И для этого и вводились изменения в закон о здравоохранении и обсуждаются такие категории, как резидентура или клиническая ординатура. Конечно, узкая специализация, даже общий хирург, это уже специализация. Она требует нескольких лет подготовки. И такие специальности, как детский кардиохирург или детский нейрохирург, они требуют не просто год, а около 5-7 лет подготовки. Но я думаю, что мы достаточно хорошо готовим наших бывших студентов, выпускников, молодых специалистов, потому что, судя по всему, они очень востребованы. Как спорт помогает снять стресс после операций? Никита Рачиловский:

Разрешите немного о личном. Занимаетесь ли вы спортом, если да, то как он вам помогает в профессиональной деятельности? И какой, конечно же, вид спорта?

Константин Дроздовский:

Я всегда занимался спортом. Разными видами спорта, очень люблю велосипед. Понятно, что зимой это невозможно. Но в последнее время я увлекся настольным теннисом, так как это достаточно нетравматичный и очень экологичный, хороший для здоровья вид спорта, интересный. А сам факт, конечно, он необходим, спорт. Кому-то нужны другие виды разгрузки, может быть, медитации, другие хобби. Но мне очень здорово позволяет спорт расслабиться после 7-8-10-часовых операций, которые у нас случаются. И снять стресс, который в работе врача, хирурга есть всегда. «Свою специализацию нужно искать уже в процессе» Никита Рачиловский:

А что бы вы пожелали молодежи, будущим абитуриентам, медикам? Константин Дроздовский:

Тем, кто стал студентом-медиком, я пожелаю им любознательности и попытки разобраться, хотя бы до конца учебы, этих шести лет, по какой специальности они хотят идти. Потому что, будучи в последние 10 лет на каждом распределении в медуниверситете, я вижу, что часто для выпускников распределение – это стресс. И именно на распределении решается, куда они пойдут. На мой взгляд, это не совсем правильно, все-таки свою специализацию нужно искать уже в процессе. И есть многие инструменты, они могут работать медсестрами, могут писать научную работу, ходить в студенческие научные кружки. И это уже поможет к распределению, к шестому курсу, понять, кем они хотят стать.