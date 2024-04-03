В Беларуси впервые имплантировали клапан лёгочной артерии – он самостоятельно раскрывается в организме

В Беларуси впервые имплантировали клапан легочной артерии, который самостоятельно раскрывается в организме до размеров, заложенных конструкцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оперативное вмешательство провели в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии.

Консультантами стали специалисты из Южной Кореи. Ранее пациентам выполнялось открытое хирургическое вмешательство в условиях искусственного кровообращения, сопряженное с высоким риском осложнений. Применение данной модели клапана корейского производства в значительной мере расширяет контингент пациентов для помощи.

С офия Серебрякова: Я доверилась врачам, думала, что работают профессионалы, мне нечего волноваться, это не как моя первая операция, которая проходила на открытом сердце. А это будет улучшенный вариант через вену.

Виктория Серебрякова : То, что сейчас произошло, – маленькое чудо, которое воплотили наши белорусские кардиохирургии. Большое спасибо им за это, нашему государству, Президенту, потому что вряд ли какая-то одна страна мира может похвастаться такого рода сложной операцией.

Прежде чем внедрить новую методику, белорусские специалисты проходили обучение у южнокорейских коллег. Зарубежные медики отмечают высокий уровень подготовки наших специалистов и нацелены на дальнейшее сотрудничество. Дальше белорусские медики будут проводить подобные операции самостоятельно.

К онстантин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии: Наши сотрудники выезжали в Южную Корею, видели, как ставится сама процедура, как клапан заправляется, как расправляется, показания к операции, возможные осложнения. Мы сейчас нацелены на Восток, очень тщательно изучаем азиатские рынки. Это продукты высочайшего качества, что показывается сегодняшняя операция.

Джей Йонг Чой, директор отдела врожденных пороков сердца Центра сердечно-сосудистой хирургии (Южная Корея):

Белорусские врачи очень продвинутые. Наше взаимодействие будет максимально полезно не только для нас как для специалистов, чтобы обменяться опытом, но и для белорусских граждан. Те преимущества, которые дает операция, будут доступны широкому кругу пациентов.

В РНПЦ детской хирургии успешно провели уже четыре операции. В очереди еще 10 пациентов.