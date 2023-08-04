Белорусские врачи провели уникальную операцию на сердце 4-летней девочки

Новости Беларуси. Подарили шанс на здоровую жизнь. Уникальную операцию по имплантации искусственного желудочка сердца провели белорусские хирурги. Это одна из самых редких и уникальных процедур в Европе. А для нашей страны это второй подобный опыт. В этот раз на столе оказалась 4-летняя пациентка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девочка ожидала пересадку сердца. Но ее состояние стремительно ухудшалось, и у медиков не оставалось другого выбора, как прибегнуть к экстренному вмешательству. Имплантация искусственного желудочка была ее единственным шансом выжить. На момент операции малышка весила всего 13 килограммов. Бригаду возглавил главный внештатный хирург Минздрава Константин Дроздовский. А ассистировал ему известный турецкий специалист Умит Керван.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

Для того чтобы имплантировать это устройство, нам пришлось его поместить частично вместо левого легкого, чуть-чуть поджать его, потому что оно нигде не помещалось. Но, к счастью, технически это удалось сделать благодаря большому опыту профессора. И в данный момент ребенок, конечно, находится на пути к выздоровлению. Пока все проходит по плану, и надеемся на то, что все-таки и эта девочка будет ходить с рюкзаком и радоваться жизни.