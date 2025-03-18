Новое оборудование установили в РНПЦ детской хирургии – оно появилось в рамках марафона «Наши дети»

Современные технологии для оказания качественной медицинской помощи. Новое оборудование установили в РНПЦ детской хирургии. Устройства появились в учреждении в рамках марафона «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря марафону удалось собрать свыше 65 тысяч рублей. Для центра закупили новые высокоточные электрокардиографы, которые адаптированы для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Специальные датчики и крепления учитывают анатомические особенности каждого, даже самого маленького пациента, что делает процедуру максимально комфортной. Помогать медикам в работе будут и высокоскоростные размораживатели плазмы. Они пригодятся, если пациенту потребуется срочное переливание крови.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

Специфика нашего центра в том, что мы занимаемся патологией сердца, всем спектром патологии сердца. Мы не только оперируем сердце, структурную патологию, какие-то дефекты, дополнительные сосуды, в том числе, мы занимаемся и лечением нарушений ритма у детей. Для того, чтобы полноценно и качественно лечить нарушения ритма, нам нужно специфическое оборудование.

РНПЦ детской хирургии – ведущий центр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Ежегодно здесь выполняют порядка 200 операций, давая маленьким пациентам шанс на полноценную жизнь.