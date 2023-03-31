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Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»

31 марта 2023 19:32
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Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.

Во время четырехчасового Послания глава государства большое внимание уделил социальной сфере. Мы же социальное государство даже по Конституции. В это время как раз столичные хирурги спасали жизнь юного белоруса. Очень дорогая операция, но жизнь детей Беларуси дороже. Бесценна.

Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»-1

Мы безмерно благодарны за возможность просто продолжить нашему ребенку комфортную жизнь, за то, что на данный момент вы видим его здоровым, счастливым. Я не знаю, какие подобрать такие слова, чтобы отблагодарить. И вся наша семья очень благодарна.

Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»-4

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Медицинская помощь оказывается бесплатно. Это сильно отличает систему здравоохранения нашу от соседних стран, стран Евросоюза. Централизованные закупки, которые осуществляют Минздрав, учреждения здравоохранения, в полной мере обеспечивают потребности этих учреждений во всех расходных материалах, оборудовании. Можно сказать о мини-инвазивных способах лечения врожденных пороков сердца у детей. Это способ, который позволяет буквально на следующий день уйти ребенку домой. И не иметь ни разрезов, ни следов после операции.

Президент требует такого надлежащего уровня медицины во всех уголках нашей страны. Для этого даже комиссия специальная ездит по регионам. Все ради того, чтобы у белорусов были равные возможности.

Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Создали и обеспечили всем необходимым межрайонные центры, в которых диагностика и лечение проводятся не хуже, чем в столичных клиниках, внедряются новации. И никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень белорусского медицинского обслуживания. Поэтому на особом контроле производство белорусских лекарственных препаратов. Их долю необходимо постоянно повышать, ассортимент – расширять. Такие же требования к отечественным технологическим инновациям и оборудованию. Недавно мы посетили Китай и Иран, где медицина развита солидно. Мы увидели самые современные лекарства за копеечные деньги. Я жду, когда мы здесь порядок наведем. В 10 раз некоторые лекарства дешевле в Иране, чем у нас. Если привезти их в каком-то автомобиле, то будет в 7 раз дешевле. В чем причина? Тем более и Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас. Бери, работай! Еще одна проблема оборудование. Выходит из строя, простои. Закупили же море этих ЯМРов и прочего. Не работают – санкции. Какие санкции?

Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»-10

В Китае проверил нашего министра здравоохранения, закончился почти визит, перед переговорами с Си Цзиньпином подхожу к нему: кто не идет на сотрудничество с Китаем, называй компании, с которыми не договорился? Я сейчас с Си Цзиньпином буду договариваться. «Александр Григорьевич, все контракты заключены! Все, что нам надо, мы заключили контракты, завтра получаем». А раньше? А раньше почему этого не видели, почему простаивало некоторое оборудование, не дефибрилляторы, а другое оборудование медицинское? Вы ждали визита Президента? Ну это еще один наш тренд, внутренний. С этим мы разберемся.

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