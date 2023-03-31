Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»
Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей.
Во время четырехчасового Послания глава государства большое внимание уделил социальной сфере. Мы же социальное государство даже по Конституции. В это время как раз столичные хирурги спасали жизнь юного белоруса. Очень дорогая операция, но жизнь детей Беларуси дороже. Бесценна.
Мы безмерно благодарны за возможность просто продолжить нашему ребенку комфортную жизнь, за то, что на данный момент вы видим его здоровым, счастливым. Я не знаю, какие подобрать такие слова, чтобы отблагодарить. И вся наша семья очень благодарна.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Медицинская помощь оказывается бесплатно. Это сильно отличает систему здравоохранения нашу от соседних стран, стран Евросоюза. Централизованные закупки, которые осуществляют Минздрав, учреждения здравоохранения, в полной мере обеспечивают потребности этих учреждений во всех расходных материалах, оборудовании. Можно сказать о мини-инвазивных способах лечения врожденных пороков сердца у детей. Это способ, который позволяет буквально на следующий день уйти ребенку домой. И не иметь ни разрезов, ни следов после операции.
Президент требует такого надлежащего уровня медицины во всех уголках нашей страны. Для этого даже комиссия специальная ездит по регионам. Все ради того, чтобы у белорусов были равные возможности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Создали и обеспечили всем необходимым межрайонные центры, в которых диагностика и лечение проводятся не хуже, чем в столичных клиниках, внедряются новации. И никакие санкции не смогут и не должны повлиять на уровень белорусского медицинского обслуживания. Поэтому на особом контроле производство белорусских лекарственных препаратов. Их долю необходимо постоянно повышать, ассортимент – расширять. Такие же требования к отечественным технологическим инновациям и оборудованию. Недавно мы посетили Китай и Иран, где медицина развита солидно. Мы увидели самые современные лекарства за копеечные деньги. Я жду, когда мы здесь порядок наведем. В 10 раз некоторые лекарства дешевле в Иране, чем у нас. Если привезти их в каком-то автомобиле, то будет в 7 раз дешевле. В чем причина? Тем более и Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас. Бери, работай! Еще одна проблема – оборудование. Выходит из строя, простои. Закупили же море этих ЯМРов и прочего. Не работают – санкции. Какие санкции?
В Китае проверил нашего министра здравоохранения, закончился почти визит, перед переговорами с Си Цзиньпином подхожу к нему: кто не идет на сотрудничество с Китаем, называй компании, с которыми не договорился? Я сейчас с Си Цзиньпином буду договариваться. «Александр Григорьевич, все контракты заключены! Все, что нам надо, мы заключили контракты, завтра получаем». А раньше? А раньше почему этого не видели, почему простаивало некоторое оборудование, не дефибрилляторы, а другое оборудование медицинское? Вы ждали визита Президента? Ну это еще один наш тренд, внутренний. С этим мы разберемся.
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