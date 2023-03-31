Лукашенко: «И Китай, и Иран идут к нам, они готовы размещать свои производства лекарств у нас – бери, работай!»

Новости Беларуси. Все ключевые вопросы внутренней и внешней политики Беларуси. Во Дворце Республики состоялось главное политическое событие этого года – Послание Президента народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обращение к нации – традиция ежегодная. Глава государства анализирует ситуацию в стране и за рубежом, озвучивает важнейшие подходы к будущему развитию, ставит конкретные задачи перед всей вертикалью власти и, конечно, говорит о том, что волнует простых людей. Во время четырехчасового Послания глава государства большое внимание уделил социальной сфере. Мы же социальное государство даже по Конституции. В это время как раз столичные хирурги спасали жизнь юного белоруса. Очень дорогая операция, но жизнь детей Беларуси дороже. Бесценна.

Мы безмерно благодарны за возможность просто продолжить нашему ребенку комфортную жизнь, за то, что на данный момент вы видим его здоровым, счастливым. Я не знаю, какие подобрать такие слова, чтобы отблагодарить. И вся наша семья очень благодарна.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

Медицинская помощь оказывается бесплатно. Это сильно отличает систему здравоохранения нашу от соседних стран, стран Евросоюза. Централизованные закупки, которые осуществляют Минздрав, учреждения здравоохранения, в полной мере обеспечивают потребности этих учреждений во всех расходных материалах, оборудовании. Можно сказать о мини-инвазивных способах лечения врожденных пороков сердца у детей. Это способ, который позволяет буквально на следующий день уйти ребенку домой. И не иметь ни разрезов, ни следов после операции. Президент требует такого надлежащего уровня медицины во всех уголках нашей страны. Для этого даже комиссия специальная ездит по регионам. Все ради того, чтобы у белорусов были равные возможности.