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«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?

13 сентября 2022 19:01
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Новости Беларуси. Хирургический прорыв в отечественной медицине. Белорусские доктора впервые в стране провели редчайшую в мире операцию восьмилетнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об имплантации искусственного желудочка сердца. По показаниям врачей пересадить донорский орган маленькому пациенту было невозможно, учитывая диагноз и другие особенности. Единственным шансом спасти жизнь было вживление механизма, заменяющего биологический. Причем максимально оперативно.

Как работает обновленное сердце, расскажет наш корреспондент Оксана Семашко.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-1

Жительницу Каменца Татьяну Горбач сегодня переполняют эмоции. И если на ее лице вы увидите слезы, это от радости. Полтора месяца назад она могла потерять своего сына. За здоровье брата переживают дома и его две старшие сестрички.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-4

Малыш, как ты себя чувствуешь?
Нормально.
Расскажи, кто дома тебя ждет?
Кошка!
Сестрички, да?
Да, и кошка.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-7

Татьяна Горбач, мама пациента РНПЦ детской хирургии:
У меня больше была уверенность, что все хорошо будет. Я человек такой. Здесь всем докторам огромная благодарность. Сейчас они приходят, навещают его, очень беспокоятся за него.

Мальчик находился в листе ожидания на пересадку желудочка сердца, однако его состояние резко ухудшилось. Дилатационная кардиомиопатия, недостаточная масса тела и осложнения не позволяли провести операцию по пересадке органа. Да и с донорским материалом для детей гораздо сложнее, чем со взрослым.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-10

Оксана Семашко, корреспондент:
Вот именно здесь маленький Дима в буквальном смысле погибал. Мальчик попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. И докторами было принято экстренное решение – максимально быстро подготовить его и провести операцию по имплантации желудочка сердца.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-13

Это единственный в мире искусственный механизм для таких случаев. Вместе с тем врачи серьезно рисковали. Ведь юный пациент весил всего 17 килограммов. Обычно подобные операции могут перенести пациенты от 30 килограммов. О последствиях знала и мама, но она до последнего надеялась – ее сын будет жить. И все семь часов провела у операционной.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-16

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
У ребенка к сердцу вшит искусственный желудочек, который качает кровь из левого желудочка в аорту, то есть выполняет функцию основного желудочка. Из животика у него выходит кабель, который подсоединен к аккумуляторам, который и обеспечивает работу этого желудочка. Ребенок может находиться около 15-20 часов без подключения к сети электричества. Однако дальше он должен обязательно найти розетку и подключить аппарат.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-19

Сегодня это одна из самых успешных и уникальных операций одному из самых маленьких пациентов в Европе. Причем сделана она абсолютно бесплатно. Врачи признаются: оперативное вмешательство проходило сложно. Зато сейчас восстановление идет спокойно. Ассистировал на операции известный кардиохирург из Турции профессор Умит Керван. Он признался: проводить что-то подобное у себя не решился бы никогда. У нас позволяют опыт и отважность докторов. И самые современные технологии возвращают к жизни даже после клинической смерти.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-22

Дмитрий Лесковский, заведующий отделом анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпорального кровообращения РНПЦ детской хирургии:
Современная система экстракорпоральной поддержки включают в себя несколько видов аппаратов. Один из них имплантирован нашему маленькому ребеночку. Вы уже с ним познакомились. Там система, которая вживляется непосредственно возле сердца. И насос помогает сердечку качать кровь. Также есть и другие системы. Например, у нас здесь представлена система экстракорпоральной мембранной оксигенации. Так называемое ЭКМО. Она дала колоссальные возможности нам в плане помощи деткам, особенно тем, у кого очень тяжелое состояние, и либо сердце, либо совместно сердце и легкие не справляются со своими функциями.

«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?-25

Сейчас ребенок восстанавливается и уже набрал один килограмм. Конечно, придется пить антикоагулянты. Но мама с сыном готовы пройти все испытания. Врачи уверены, теперь Дима сможет расти дальше и дожить до пересадки сердца.

# Медицина # общество # Татьяна Горбач # Константин Дроздовский # Дмитрий Лесковский # Оксана Семашко # Умит Керван # Фотофакт

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