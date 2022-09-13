«Насос помогает сердечку качать кровь». Как себя чувствует первый маленький пациент с искусственным желудочком?

Новости Беларуси. Хирургический прорыв в отечественной медицине. Белорусские доктора впервые в стране провели редчайшую в мире операцию восьмилетнему ребенку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об имплантации искусственного желудочка сердца. По показаниям врачей пересадить донорский орган маленькому пациенту было невозможно, учитывая диагноз и другие особенности. Единственным шансом спасти жизнь было вживление механизма, заменяющего биологический. Причем максимально оперативно. Как работает обновленное сердце, расскажет наш корреспондент Оксана Семашко.

Жительницу Каменца Татьяну Горбач сегодня переполняют эмоции. И если на ее лице вы увидите слезы, это от радости. Полтора месяца назад она могла потерять своего сына. За здоровье брата переживают дома и его две старшие сестрички.

– Малыш, как ты себя чувствуешь?

– Нормально.

– Расскажи, кто дома тебя ждет?

– Кошка!

– Сестрички, да?

– Да, и кошка.

Татьяна Горбач, мама пациента РНПЦ детской хирургии:

У меня больше была уверенность, что все хорошо будет. Я человек такой. Здесь всем докторам огромная благодарность. Сейчас они приходят, навещают его, очень беспокоятся за него. Мальчик находился в листе ожидания на пересадку желудочка сердца, однако его состояние резко ухудшилось. Дилатационная кардиомиопатия, недостаточная масса тела и осложнения не позволяли провести операцию по пересадке органа. Да и с донорским материалом для детей гораздо сложнее, чем со взрослым.

Оксана Семашко, корреспондент:

Вот именно здесь маленький Дима в буквальном смысле погибал. Мальчик попал в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. И докторами было принято экстренное решение – максимально быстро подготовить его и провести операцию по имплантации желудочка сердца.

Это единственный в мире искусственный механизм для таких случаев. Вместе с тем врачи серьезно рисковали. Ведь юный пациент весил всего 17 килограммов. Обычно подобные операции могут перенести пациенты от 30 килограммов. О последствиях знала и мама, но она до последнего надеялась – ее сын будет жить. И все семь часов провела у операционной.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

У ребенка к сердцу вшит искусственный желудочек, который качает кровь из левого желудочка в аорту, то есть выполняет функцию основного желудочка. Из животика у него выходит кабель, который подсоединен к аккумуляторам, который и обеспечивает работу этого желудочка. Ребенок может находиться около 15-20 часов без подключения к сети электричества. Однако дальше он должен обязательно найти розетку и подключить аппарат.

Сегодня это одна из самых успешных и уникальных операций одному из самых маленьких пациентов в Европе. Причем сделана она абсолютно бесплатно. Врачи признаются: оперативное вмешательство проходило сложно. Зато сейчас восстановление идет спокойно. Ассистировал на операции известный кардиохирург из Турции профессор Умит Керван. Он признался: проводить что-то подобное у себя не решился бы никогда. У нас позволяют опыт и отважность докторов. И самые современные технологии возвращают к жизни даже после клинической смерти.

Дмитрий Лесковский, заведующий отделом анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии и экстракорпорального кровообращения РНПЦ детской хирургии:

Современная система экстракорпоральной поддержки включают в себя несколько видов аппаратов. Один из них имплантирован нашему маленькому ребеночку. Вы уже с ним познакомились. Там система, которая вживляется непосредственно возле сердца. И насос помогает сердечку качать кровь. Также есть и другие системы. Например, у нас здесь представлена система экстракорпоральной мембранной оксигенации. Так называемое ЭКМО. Она дала колоссальные возможности нам в плане помощи деткам, особенно тем, у кого очень тяжелое состояние, и либо сердце, либо совместно сердце и легкие не справляются со своими функциями.