Встреча началась молебном о здравии сотрудников и тех, кто находится на лечении в медучреждении. Митрополит поблагодарил врачей за благородный труд, требующий большой силы и любви к больным, пожелал медработникам, пациентам и их родителям душевных и телесных сил. Сейчас в центре проходят лечение около 200 детей.

Духовная поддержка. Митрополит Вениамин пообщался с пациентами и врачами РНПЦ детской хирургии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси: Ситуации в медицине, особенно в хирургии, особенно когда оперируешь деток на сердце, бывают разные. Но мы видим, что вера матерей, что их детки выживут, их молитвы есть, они работают.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Обсуждали темы, которые касаются и детского лечения, особенностей служения врача в таких учреждениях. Общая тема врачебной практики, там, где соприкасается служение врача с духовной составляющей. Она ведь очень важна во врачебном служении, поскольку много таких случаев, которые, можно сказать, на грани.

Митрополит Вениамин не впервые посещает учреждения здравоохранения. Владыку с радостью встретили в отделении детской кардиохирургии. Пациенты часто нуждаются в духовной поддержке, которая поможет спокойно и доброжелательно преодолевать недуг.