Операция в первые сутки жизни ребёнка – глава РНПЦ детской хирургии о достижениях врачей

Среди мерцания мониторов и тихого шороха сложных аппаратов врачи решают сложнейший вопрос: как понять и принять хрупкий мир недоношенных малышей и как подарить шанс на полноценную жизнь? Об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии: Так как недоношенный организм является незрелым, то чаще всего это дыхательные проблемы. Из-за малого веса часто бывают проблемы у деток с кишечником, и совсем маленькие детки, конечно, находятся, лечатся в РНПЦ «Мать и дитя». Это головное учреждение, ведущее, они там рождаются и, если вдруг, не дай бог, возникает хирургическое осложнение, то они сразу переводятся к нам.

Александр Меженный, ведущий:

Чем мы действительно можем гордиться? Чем гордится РНПЦ детской хирургии?

Константин Дроздовский:

Мы сейчас обеспечиваем, по крайней мере, в одном учреждении полностью хирургическую помощь детям по патологии, с которой они к нам приходят. Конечно, у нас есть достижения. И за эти годы мы сделали очень много. Мы, например, два года назад имплантировали первый в Беларуси так называемый искусственный желудочек сердца ребенку.

Говоря о преемственности и работе с маленькими пациентами, наверное, самая быстрая операция за наши годы – это была операция ребенку, которую мы сделали в первые сутки после рождения.