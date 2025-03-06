Операция в первые сутки жизни ребёнка – глава РНПЦ детской хирургии о достижениях врачей
Среди мерцания мониторов и тихого шороха сложных аппаратов врачи решают сложнейший вопрос: как понять и принять хрупкий мир недоношенных малышей и как подарить шанс на полноценную жизнь? Об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии.
Юлия Самусенко, ведущая:
Какие патологии – самые частые у недоношенных детей?
Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии:
Так как недоношенный организм является незрелым, то чаще всего это дыхательные проблемы. Из-за малого веса часто бывают проблемы у деток с кишечником, и совсем маленькие детки, конечно, находятся, лечатся в РНПЦ «Мать и дитя». Это головное учреждение, ведущее, они там рождаются и, если вдруг, не дай бог, возникает хирургическое осложнение, то они сразу переводятся к нам.
Александр Меженный, ведущий:
Чем мы действительно можем гордиться? Чем гордится РНПЦ детской хирургии?
Константин Дроздовский:
Мы сейчас обеспечиваем, по крайней мере, в одном учреждении полностью хирургическую помощь детям по патологии, с которой они к нам приходят. Конечно, у нас есть достижения. И за эти годы мы сделали очень много. Мы, например, два года назад имплантировали первый в Беларуси так называемый искусственный желудочек сердца ребенку.
Говоря о преемственности и работе с маленькими пациентами, наверное, самая быстрая операция за наши годы – это была операция ребенку, которую мы сделали в первые сутки после рождения.
Константин Дроздовский:
И один из показательных случаев, когда пришла эпоха коронавируса. Это как раз касается технологии ЭКМО. У нас на базе нашего центра создан ЭКМО-центр детский, и мы ездим, забираем по всей республике детей, которые нуждаются в поддержке экстракорпорального кровообращения, то есть которые уже не могут дышать. Это бывает пневмония. Такой очень экстремальный, очень значимый случай произошел два года назад: из Могилева мы забрали двухмесячного ребенка, который там лежал с коронавирусной пневмонией: он заболел коронавирусом, легкие у него отказывали, он не мог дышать. Наша бригада выехала, подключили к аппарату ЭКМО, привезли к нам, и через две недельки ребенок задышал сам.
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