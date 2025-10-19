Беларусь – «чрезмерно» социальное государство: важный разговор о ценности жизни с врачами

Алексей Князев, врач анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии:
Есть у нас вот такой ребенок, который родился 3,5 месяца назад немного недоношенным. У него множественные пороки развития. Один порок сердца, один порок развития диафрагмы. Достаточно долго он пребывал на искусственной вентиляции легких. Конечно, есть определенный момент последствий длительной искусственной вентиляции легких, лечения и так далее. Но будем надеяться, что с ним будет все неплохо. И ребенок – это попытка ЭКО.
Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:
Но вы видите какую-то зависимость в том, что детки рождаются при помощи попыток ЭКО?
Алексей Князев:
Бывает же по-разному. Нельзя сказать, что ЭКО равно с врожденным пороком развития. Да, какой-то процент всегда есть на самом деле. Но это не говорит о том, что это всегда плохо. У нас гуманное государство, социально ориентированное государство. И это, надо сказать, порой даже, может, где-то и чрезмерно.
Алена Сырова:
Мне очень откликнулся тезис врача об иногда чрезмерной гуманности и социальной ориентированности белорусского государства. Думаю, найдется ведь миллион и один экономический довод, почему надо бы прекращать такую гиперопеку. Но примерьте на себя. Разве вы готовы к тому, чтобы выбирать? Или так: готовы ли вы к тому, что выберут не вас, не ваших детей в критической ситуации?
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси:
Ну, я вообще слабо себе представляю, как можно, допустим, оценивать эффективность помощи детям в ракурсе их дальнейшей нужности государству. Я понимаю, что это те вещи, которые, конечно, для любого государства важны. Но ведь это уже немножко пахнет цинизмом. И любому врачу сказать: ты знаешь, по статистике, наверное, этот ребенок не сможет работать и зарабатывать деньги, налоги платить… Сложно представить, чтобы кто-то из врачей так сказал: ладно, все, тогда останавливаем и отключаемся.
Алена Сырова:
Вы мне за кадром приводили примеры по поводу аппарата ЭКМО.
Константин Дроздовский:
У нас сейчас пять аппаратов ЭКМО, у нас сейчас два транспортных аппарата. Буквально недавно закупили, они миниатюрные, они хорошо входят в машину, автомобиль, который едет с бригадой, забирает этого пациента в областном центре. В Гомеле, Могилеве, Витебске, в областных больницах. Мы к этому шли достаточно долго, у нас очень хорошие результаты, выживаемость очень высокая. Где-то за лет 10 последних, что мы занимаемся этой проблемой, мы провели через процедуру ЭКМО около 160 детей. И где-то около 80 из них выжили. Ну, это те дети, которые без этой программы, без процедуры ЭКМО, они бы точно не выжили, их бы не было.