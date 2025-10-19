Беларусь – «чрезмерно» социальное государство: важный разговор о ценности жизни с врачами

Алексей Князев, врач анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии:

Есть у нас вот такой ребенок, который родился 3,5 месяца назад немного недоношенным. У него множественные пороки развития. Один порок сердца, один порок развития диафрагмы. Достаточно долго он пребывал на искусственной вентиляции легких. Конечно, есть определенный момент последствий длительной искусственной вентиляции легких, лечения и так далее. Но будем надеяться, что с ним будет все неплохо. И ребенок – это попытка ЭКО. Алена Сырова, политический обозреватель СТВ:

Но вы видите какую-то зависимость в том, что детки рождаются при помощи попыток ЭКО?

Алексей Князев:

Бывает же по-разному. Нельзя сказать, что ЭКО равно с врожденным пороком развития. Да, какой-то процент всегда есть на самом деле. Но это не говорит о том, что это всегда плохо. У нас гуманное государство, социально ориентированное государство. И это, надо сказать, порой даже, может, где-то и чрезмерно.

Алена Сырова:

Мне очень откликнулся тезис врача об иногда чрезмерной гуманности и социальной ориентированности белорусского государства. Думаю, найдется ведь миллион и один экономический довод, почему надо бы прекращать такую гиперопеку. Но примерьте на себя. Разве вы готовы к тому, чтобы выбирать? Или так: готовы ли вы к тому, что выберут не вас, не ваших детей в критической ситуации?