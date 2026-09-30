Новости по тегу #Конный спорт

Более 50 пар претендуют на награды чемпионата.
Ратомка принимает сразу два старта: чемпионат Беларуси по выездке и рейтинговый международный турнир.
В Ратомке продолжается первенство Беларуси по выездке.
В первый соревновательный день всадники определили сильнейших в программе «Командный приз».
Лошади и всадники демонстрировали грациозность и точность выполнения элементов.
Этот турнир проводится в Беларуси впервые за последние 4 года.
За три дня участники поспорят за 8 квалификационных трофеев, а в заключительный день турнира будет разыгран главный Кубок и чемпионский титул. Также данный старт будет являться отборочным в формировании команды на этап Кубка мира. Эти соревнования пройдут в Раубичах с 1 по 6 июля.
Возвращение на международную арену.
Во второй соревновательный день чемпионата страны по конкуру участники определяли сильнейших на высотах 125 сантиметров и 145.
Параллельно проходят чемпионат Беларуси и открытые республиканские соревнования. В заявочных протоколах значатся более 160 пар.
В четверг ребята поспорят за командный трофей, а завершатся соревнования 28 ноября. Данный старт – последний в 2025 году и по итогам сезона тренерский штаб сформирует сборную для дальнейших выступлений, в том числе и выездов на международные турниры.
Спартакиада детско-юношеских школ – главный отечественный старт сезона для 14-ти и 16-летних ребят. Конные заведения провели внутренний отбор и скомплектовали команды на турнир из самых сильных.
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