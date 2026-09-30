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Новости по тегу #Конный спорт

Чемпионат Беларуси по выездке стартовал в Ратомке
30 сентября 2026 20:03

Чемпионат Беларуси по выездке стартовал в Ратомке

Более 50 пар претендуют на награды чемпионата Беларуси по выездке
30 сентября 2026 18:07

Более 50 пар претендуют на награды чемпионата Беларуси по выездке

Сильнейшие юниоры борются за награды первенства Беларуси по выездке
26 августа 2026 20:06

Сильнейшие юниоры борются за награды первенства Беларуси по выездке

Первенство Беларуси по выездке проходит в Ратомке
26 августа 2026 18:41

Первенство Беларуси по выездке проходит в Ратомке

Этап Кубка мира по конкуру впервые за 15 лет прошел в Ратомке
06 июля 2026 20:09

Этап Кубка мира по конкуру впервые за 15 лет прошел в Ратомке

Международный турнир по выездке среди юношей проходит в Ратомке
25 июня 2026 17:28

Международный турнир по выездке среди юношей проходит в Ратомке

За награды ведут борьбу 176 пар! Ратомка принимает Кубок Беларуси по конкуру памяти Льва Доватора
04 июня 2026 20:29

За награды ведут борьбу 176 пар! Ратомка принимает Кубок Беларуси по конкуру памяти Льва Доватора

Международные соревнования по конному троеборью проходят в Ратомке
14 мая 2026 17:59

Международные соревнования по конному троеборью проходят в Ратомке

В Ратомке проходит чемпионат Беларуси по преодолению препятствий
06 марта 2026 20:14

В Ратомке проходит чемпионат Беларуси по преодолению препятствий

В Республиканском центре конного спорта и коневодства за награды спорят представители конкура
06 марта 2026 18:30

В Республиканском центре конного спорта и коневодства за награды спорят представители конкура

В Ратомке стартовала спартакиада детско-юношеских школ по выездке
26 ноября 2025 20:25

В Ратомке стартовала спартакиада детско-юношеских школ по выездке

В Ратомке проходит спартакиада ДЮСШ по конной выездке
26 ноября 2025 18:40

В Ратомке проходит спартакиада ДЮСШ по конной выездке