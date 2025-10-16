«Мы хотим жить, а не выживать» – избирателя закидали Туска неудобными вопросами на встрече

Позитивные итоги или горькая реальность? В Польше снова досталось Дональду Туску, который уже 2 года занимает пост премьер-министра. Политик решил отметить это событие встречей с избирателями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он прибыл в город Петркув-Трыбунальский. Глава правительства хотел пообщаться с жителями, ответить на их вопросы. Но уже в самом начале диалог не удался.

Только премьер начал свою вступительную речь, активистки подняли плакат с надписью «Польша для миллионов, а не для миллионеров». Девушки агрессивно буквально забросали Туска неудобными вопросами. Туск пытался сохранить лицо. При этом обвинил активисток в нарушении порядка, чем заслужил уважение в зале от своих возрастных соратников и однопартийцев. Однако ликование продолжалось недолго. Девушки добились своего и им дали слово. И оно прозвучало как приговор политике Дональда Туска.

Мы проголосовали за вашу коалицию 2 года назад. Сейчас мы слышим, что наша безопасность ограничивается покупкой оружия. Но нам это не нужно. Мне 30 лет, и у меня нет шансов купить свою квартиру. У меня нет мужа, с которым я могла бы разделить кредит. И я не собираюсь рожать, потому что не уверена, смогу ли позволить себе семью в этой стране. Вы часто повторяете, что Польша – 20-я экономика мира, но почему она так далека от людей? Мы хотим жить, а не выживать.