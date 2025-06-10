Белорусские спортсмены завоевали две медали Кубка России по конному троеборью

Белорусские спортсмены не с пустыми руками вернулись на родину с Кубка России по конному троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе нашей команды – золото и бронза престижных международных соревнований. В программе уровня сложности «четыре звезды» за награды боролись 18 спортивных пар, для большинства из которых финальным испытанием стал кросс. Несмотря на то, что погода благоволила участникам полевых испытаний, после окончания второго дня в финал прошли только восемь всадников. В яркой борьбе и серьезной конкуренции победу одержал наш Александр Фоминов на лошади по кличке «Прогноз». Еще одна наша пара – Анастасия Шклянкова и «Декер» – стали бронзовыми призерами турнира.