В Ратомке стартовал Кубок СНГ и чемпионат Беларуси по троеборью

7 августа в Ратомке стартовал Кубок СНГ и чемпионат страны по троеборью, рассказали в программе «СТВ-Спорт. В стартах принимают участие более ста всадников из Беларуси и России.

Троеборье – это олимпийская дисциплина. Она включает три этапа – манежная езда, полевые испытания и преодоление препятствий. Победителем станет пара, которая наберет максимальное количество очков в программе уровня сложности – 4 звезды. Параллельно в Ратомке проходят четыре турнира – помимо соревнований для сильнейших наездников, состоится первенство страны среди юниоров и открытые республиканские старты.

Анастасия Шклянкова, участница турнира (Беларусь): Конечно, дома и стены лечат, но когда ты дома выступаешь за команду, это очень волнительно и очень ответственно, потому что ты должен представлять свою страну и выступать хорошо.

Сергей Федорин, участник турнира (Россия):

К этому турниру мы довольно достаточно давно уже готовились, мы уже приезжали сюда в мае попробовать эту трассу, и сейчас вот на протяжении всего сезона мы готовимся, серьезно готовимся к этому. Планы как бы максимальные, как всегда победить, но там уже все это рассудят нас за все эти три дня.

После манежной езды уровня сложности 4 звезды в личном зачете Кубка СНГ и чемпионата Беларуси лидерство захватила белоруска Марина Иванова. Вторым идет еще один представитель нашей страны Александр Фоминов. В командном первенстве лучший результат показала команда «Беларусь-2» в составе Марины Ивановой, Валерии Сушинской и Романа Воронько. Впереди еще два этапа борьбы. Отметим, заключительный день соревнований превратится в настоящий праздник – 10 августа гостей и участников ожидает насыщенная шоу-программа, интерактивные зоны и зона фудкорта. Вход свободный.