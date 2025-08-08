Белорусы захватили лидерство после 2-го соревновательного дня Кубка СНГ по конному троеборью

После второго соревновательного дня Кубка стран СНГ по конному троеборью лидерство захватили белорусы, конкуренцию им составляют сильнейшие всадники России, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

Яркое солнце, легкий ветерок и грациозно гарцующая лошадь с изящным наездником или, как чаще бывает, наездницей. Первый вид программы троеборья – манежная езда. В элитном розыгрыше – четыре звезды – всегда плотная конкуренция среди самых сильных. Пока на ратомском старте лидерство захватила олимпионик Мария Иванова на коне Дионис, собственно, она же и значится на третьей позиции, но уже с другим напарником, 10-летним дебютантом турнира Зодиаком.

Мария Иванова, участница турнира (Беларусь):

Эмоционально было сложно и физически, потому что это был один из первых стартов основного коня моего. Мы побороли все свои страхи, все свои волнения и пока держим лидерские позиции.

Главным соперником Марии выступила трехкратная чемпионка России лидер сборной Анастасия Михайлова. Все конники высокого класса понимают, что самым определяющим будет конкур, так что есть время перегнать конкурентов.