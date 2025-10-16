Лукашенко потребовал разобраться с очередями на АЗС: до понедельника – железный порядок!

Небольшое отступление, но красноречивое – о том, с какими вопросами, помимо экспорта тракторов, приходят к главе государства. И о том, что в нюансы любой проблемы стоит углубиться. Хотя в конкретном случае можно было обойтись и без первого лица.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Читаю. Вы знаете, очереди большие на АЗС. Господи, думаю, с чего бы это? Неужели правительство не выполняет мое поручение о том, чтобы белорусы не были обижены топливом? Да нет. Приехали заправляться, Наталья Ивановна Кочанова [председатель Совета Республики] с Турчиным [Александр Турчин, премьер-министр Беларуси], машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют. Я к примеру говорю.

Я вот читаю это и думаю, когда-то народ меня наклонял, чтобы на каждой заправке были сопутствующие товары. То есть идешь – зацепился плечом, купил там щетку зубную, еще чего-то. Ну и кофейку попить. Ну как же Игорь Тур не попьет кофе, подъезжая на автомобиле, или Алена Сырова? Ну как же?

Машину поставили. Президент, приди, наведи порядок. Вы что там, с ума посходили? Вы просили? Просили. Я принял решение: на каждой заправке должны быть сопутствующие товары, которые нужны. Всегда расходная мелочь и кофеек. Сегодня не можем подъехать, заправиться, потому что не там автомобили стоят.

Александр Григорьевич [Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси], поручите Кубракову [Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси], чтобы он там до понедельника навел железный порядок. Я хочу, чтобы народ это услышал. Извините меня, уже обнаглели до такой степени, что только не пишут: Президент, приезжай, разберись. Ну по многим вещам разбираюсь, но там, где жалуются, что их заставляют окосить участок свой, еще чего-то, урожай свой убрать.

Слушайте, это просто у меня вызывает нехорошую реакцию. Поэтому людям тоже надо шевелиться, а чтобы люди шевелились, нам надо впереди бежать. Я думаю, ты это организуешь, очереди, если кто-то там этого не понимает. Это просто порядка нет.

Госавтоинспекция к выполнению поручения уже приступила.

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