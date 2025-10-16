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Ежемесячные доплаты молодым специалистам в АПК увеличены указом Президента

16 октября 2025 17:06
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В Беларуси увеличены ежемесячные доплаты молодым специалистам в агропромышленном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно указу Президента, начинающие работники сельхозорганизаций в течение двух лет со дня заключения трудового договора будут дополнительно получать не 46 сотых, а целую базовую ставку. Кроме того, предусмотрены ежемесячные выплаты и тем, кто отработал два года, но продолжает трудиться в агросекторе. Таким молодым специалистам в течение трех лет будут выплачивать по 81-й сотой базовой.

В результате размер доплат начинающим аграриям с высшим и средним образованием в течение первых двух лет вырастет до 273 рублей. А тем, кто продолжит и дальше трудиться в сельхозсфере, – до 409,5 рубля.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # Сельское хозяйство # Александр Лукашенко

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