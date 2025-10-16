Лукашенко: людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен. Но, Николай Геннадьевич, позавчера в течение двух часов я вас допрашивал. Извиняюсь, что допрашивал, а не спрашивал. В том числе и по ценообразованию. Вы мне докладывали. Вы за это несете персональную ответственность.

– Все спокойно. Зачем?

– Спокойно? Хорошо. Поэтому вот по ценообразованию мы еще поговорим на эту тему. Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нам нужно ценообразование, справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое. Люди разные, я это понимаю, но других нет. Я тебя уже учу постоянно. Других людей у нас нет и не будет. Это наши люди, мы начальники, они нас избирают, мы должны работать в их интересах, ну и где-то направлять куда надо.

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