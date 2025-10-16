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Лукашенко: людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен

16 октября 2025 16:59
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Бюджет, налоги, денежно-кредитная политика, диверсификация экспорта. Работе белорусской экономики 16 октября было посвящено большое совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом глава государства видит необходимость закрепить персонально ответственных за отдельные направления. Так, например, первый вице-премьер занимается в том числе ценовой стабильностью.

Лукашенко: людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен. Но, Николай Геннадьевич, позавчера в течение двух часов я вас допрашивал. Извиняюсь, что допрашивал, а не спрашивал. В том числе и по ценообразованию. Вы мне докладывали. Вы за это несете персональную ответственность. 
– Все спокойно. Зачем? 
– Спокойно? Хорошо. Поэтому вот по ценообразованию мы еще поговорим на эту тему. Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нам нужно ценообразование, справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое. Люди разные, я это понимаю, но других нет. Я тебя уже учу постоянно. Других людей у нас нет и не будет. Это наши люди, мы начальники, они нас избирают, мы должны работать в их интересах, ну и где-то направлять куда надо.

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# Государственная политика в области ценообразования # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Государственная политика

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