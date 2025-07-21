Анастасия Долгова стала абсолютной победительницей Евразийских молодёжных игр по конкуру

Анастасия Долгова стала абсолютной победительницей молодежных Евразийских игр по конкуру. Соревнования прошли в Московской области России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска на лошади Парламент одержала три виктории подряд, включая Гран-при, с высотой препятствий до 130 сантиметров, продемонстрировав мастерство и филигранное прохождение по маршруту. Дарья Верабей на лошади Заказуки в юношеском зачете командного кубка выиграла серебро. Александра Верабей и Император завоевали бронзовую награду среди детей.