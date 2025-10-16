Теряем там, где должны зарабатывать. Лукашенко указал на недостатки работы правительства

Бюджет, налоги, денежно-кредитная политика, диверсификация экспорта. Работе белорусской экономики 16 октября было посвящено большое совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый зал Дворца Независимости – всегда предвестник долгих и обстоятельных совещаний, итоги которых будут влиять на все сферы жизни и развития белорусского общества. Важнее важного – план социально-экономического развития и планирование бюджета, исходя из принципов реалистичности, а не фантазий. Глава государства с самого начала на это нацеливает присутствующих.

Но сперва то, с чем имеем дело сегодня. Из хорошего. Стабильно растет реальная зарплата и доходы населения. Пенсии удалось поднять дважды в 2025 году. Растут золотовалютные резервы. Чуть позже к этой теме несколько раз будут возвращаться. Все же деньги должны работать. Но есть и минусы. Три из пяти важнейших параметров прогноза на 2025-й не выполняются. Президент продолжил. На примерах АПК, промышленности. Два крыла нас крепко держат?