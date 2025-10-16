Теряем там, где должны зарабатывать. Лукашенко указал на недостатки работы правительства

Бюджет, налоги, денежно-кредитная политика, диверсификация экспорта. Работе белорусской экономики 16 октября было посвящено большое совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бюджет, налоги, денежно-кредитная политика, диверсификация экспорта. Работе белорусской экономики 16 октября было посвящено большое совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белый зал Дворца Независимости – всегда предвестник долгих и обстоятельных совещаний, итоги которых будут влиять на все сферы жизни и развития белорусского общества. Важнее важного – план социально-экономического развития и планирование бюджета, исходя из принципов реалистичности, а не фантазий. Глава государства с самого начала на это нацеливает присутствующих.
Но сперва то, с чем имеем дело сегодня. Из хорошего. Стабильно растет реальная зарплата и доходы населения. Пенсии удалось поднять дважды в 2025 году. Растут золотовалютные резервы. Чуть позже к этой теме несколько раз будут возвращаться. Все же деньги должны работать.
Но есть и минусы. Три из пяти важнейших параметров прогноза на 2025-й не выполняются. Президент продолжил. На примерах АПК, промышленности. Два крыла нас крепко держат?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Аграрный сектор. Несмотря на сложные погодные условия, смогли получить неплохой урожай. Но по темпам роста в сельском хозяйстве не удалось приблизиться к уровню прошлого года. Пока меньше 100%. Пусть на 1%, но меньше. По ситуации в отрасли поставлены персональные задачи всем ответственным лицам.
Проседает промышленность – 99,2 %. Более того, ухудшение динамики ее работы наблюдается, начиная с первого квартала, в среднем ежемесячно на полпроцента. Экспорт товаров. Темп продаж последние месяцы застыл на уровне порядка 97-98 %.
То есть недополучено минимум 650 миллионов долларов. И теряем там, где, казалось бы, должны зарабатывать – на наших флагманских товарах: тракторы, автомобили, комбайны, краски, шины и сливочное масло. В результате произведенная продукция оседает на складах, уровень запасов пятый месяц не опускается ниже 80 %. Как следствие, имеем устойчиво отрицательное сальдо внешней торговли.
Особенно удивляет такая тенденция при выстроенной многоуровневой системе. На каком этапе сбоит?
«Картина неоднозначная!» – Лукашенко провел совещание по проектам прогнозных документов на 2026 год.