Лукашенко – Головченко: жду от Нацбанка понятного плана действий с параметрами роста экономики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Роман Александрович, хочу сразу предупредить. Вы знаете, почему вы туда направлены. Не для отдыха и не потому, что вы плохо работали. Я вам уже об этом говорил. А потому что вы как никто другой понимаете, что такое Национальный банк для экономики. Более того, в вашу бытность вы были очень рады этому, чтобы Национальный банк присоединить к правительству как бухгалтерию, как мы с вами говорили, чем очень обидеть банковских работников. Ладно, сейчас вы, конечно, уже не ратуете за то, чтобы быть бухгалтерией у Турчина, вы уже поменяли свое мнение, потому что мнение же зависит от места сидения, да? Ну и не только...

Поэтому не хочу вас здесь упрекнуть, но я жду от Национального банка понятного плана действий, полностью увязанного с параметрами роста экономики. Кстати, вы свое мнение сегодня должны высказать и по плану, и по бюджету, когда будете выступать. Что нового руководство Национального банка предлагает для поддержки экспортеров? Какая стратегия управления ЗВР, золотовалютными резервами? На что используют дополнительные доходы?

Наш один из важных экономистов, Дмитрий Николаевич Крутой, говорит: Головченко с Турчиным сошли с ума. Зачем им такие резервы? И хвастаются все время их ростом. Ну то, что валюты больше появляется, хорошо, но валюта должна работать. Валюта должна работать, и надо иметь запас, ну, столько, сколько нам надо. Может быть, 13-15 миллиардов нам и не надо, а может быть, понемножечку и пускать в оборот эти деньги. По-хозяйски надо действовать. И важнейший вопрос – инфляция, контроль инфляции. Нацбанк совместно с правительством предлагают ее на уровне 6 %. То есть мы отступаем. Было шесть, сейчас семь, да?