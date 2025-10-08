От детского спорта до методик для профессионалов – в «Ратомке» проходит семинар по конной выездке

Александра Карелова, спикер международного семинара по конной выездке:

Я получаю несравненное удовольствие от занятий второй день подряд, потому что прекрасные спортсмены, отлично подготовленные, лошади хорошие. Есть вещи, которые ребята никогда не делали, они все равно очень быстро это воспринимают. Потенциал у белорусских конников есть. Нам только нужно дождаться теперь, чтобы нам разрешили проводить международные соревнования на территории России, Беларуси, и желательно выезжать, естественно, выступать, потому что мы долгое время варимся в собственном соку, мы встречаемся друг с другом, и наши спортсмены российские и белорусские приезжают к нам, и мы ездим в Беларусь. Но все равно вы понимаете, что этого мало. Нам бы, конечно, хотелось конкурировать с всадниками Европы, мира.

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