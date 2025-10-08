От детского спорта до методик для профессионалов – в «Ратомке» проходит семинар по конной выездке

Международный семинар по конной выездке принимает «Ратомка». Более 60 слушателей, это специалисты в области коневодства: тренеры, судьи и спортсмены в течении двух дней проходят теоретический и практический мастер класс от именитой Александры Кареловой, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Занятия начинаются с самого утра и идут в течение дня нон-стоп. Каждые 45 минут смена наездника, лошади и темы. Охват широкий, начиная от детского спорта и заканчивая методиками для спортсменов самого высокого класса.
Александра Юрьевна Карелова – легенда. Российская спортсменка смогла потеснить мировую элиту на Олимпийских играх в Пекине и войти в топ-6, что в этом виде спорта равно фантастике. Своими секретами уже коуч с удовольствием делится с белорусскими коллегами.
Александра Карелова, спикер международного семинара по конной выездке:
Я получаю несравненное удовольствие от занятий второй день подряд, потому что прекрасные спортсмены, отлично подготовленные, лошади хорошие. Есть вещи, которые ребята никогда не делали, они все равно очень быстро это воспринимают. Потенциал у белорусских конников есть. Нам только нужно дождаться теперь, чтобы нам разрешили проводить международные соревнования на территории России, Беларуси, и желательно выезжать, естественно, выступать, потому что мы долгое время варимся в собственном соку, мы встречаемся друг с другом, и наши спортсмены российские и белорусские приезжают к нам, и мы ездим в Беларусь. Но все равно вы понимаете, что этого мало. Нам бы, конечно, хотелось конкурировать с всадниками Европы, мира.
Подробности в видео.