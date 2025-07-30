Чемпионат Беларуси по выездке стартовал в Ратомке

В Ратомке стартовали чемпионат страны по выездке, а так же открытые республиканские соревнования, по итогам которых будет сформирована команда на первенство СНГ. Международный турнир пройдет на базе белорусского РЦОП по конному спорту в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми на площадку отечественного турнира вышли всадники на шестилетних лошадях. В плотной конкуренции победа досталась лидеру национальной команды Анне Карасевой и ее партнеру Ферст Эдишен.

Анна Карасева, победительница турнира:

У нас прекрасные лошади и в республиканском центре, и у частных владельцев. Конкуренция сильная. Сейчас я ехала на Never Give Up. Это 7-летний мерин вестфальской породы. Я ехала на нем 7-летние езды. Это подготовка к Малому призу. Не все получилось, но ничего, он молодой. Еще сегодня плюс лужи на манеже, немножко вязковатый грунт. Нормально. Ездой довольна.

В состязаниях на самых молодых лошадях также не было равных Анне Карасевой и Неверу. Чтобы получить от судей наивысшие оценки, необходимо было выполнить максимально чисто более 20 элементов.