Чемпионат Беларуси по выездке стартовал в Ратомке
В Ратомке стартовали чемпионат страны по выездке, а так же открытые республиканские соревнования, по итогам которых будет сформирована команда на первенство СНГ. Международный турнир пройдет на базе белорусского РЦОП по конному спорту в августе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первыми на площадку отечественного турнира вышли всадники на шестилетних лошадях. В плотной конкуренции победа досталась лидеру национальной команды Анне Карасевой и ее партнеру Ферст Эдишен.
Анна Карасева, победительница турнира:
У нас прекрасные лошади и в республиканском центре, и у частных владельцев. Конкуренция сильная. Сейчас я ехала на Never Give Up. Это 7-летний мерин вестфальской породы. Я ехала на нем 7-летние езды. Это подготовка к Малому призу. Не все получилось, но ничего, он молодой. Еще сегодня плюс лужи на манеже, немножко вязковатый грунт. Нормально. Ездой довольна.
В состязаниях на самых молодых лошадях также не было равных Анне Карасевой и Неверу. Чтобы получить от судей наивысшие оценки, необходимо было выполнить максимально чисто более 20 элементов.
Наталья Рубашко, главный судья соревнований:
Эти две программы ориентированы на то, что оценивается потенциал лошади для выездки, особенно в шестилетней программе. Судейство осуществляется тремя судьями на одной букве, и оценивается качество лошади. Оценивается все три аллюра, повиновение и общие впечатления и перспективы для выездки. Езда семилетней немного сложнее. Это что-то промежуточное, подведение к Малому призу. У нас есть достаточно серьезные всадники, которые сами готовят лошадей, надо отдать им должное, и умеют их показать.
Всего на двух турнирах участники разыграют 13 комплектов наград, основными программами станут Малый и Большой приз. Соревнования завершатся в воскресенье.