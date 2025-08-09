Прямой эфир

Кубок СНГ по троеборью проходит в Ратомке

09 августа 2025 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Кубок СНГ по троеборью проходит в Ратомке-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Троеборье это вам не шутки, это как лошади сдать экзамен сразу по трем предметам. Манежная езда, кросс и конкур. Ратомские манежи видели чемпионов, но сегодня здесь пишут новую главу. Впервые стартовал Кубок СНГ по троеборью. Он собрал в одном месте около 100 лучших спортивных пар.

Кристина Васильева, директор Белорусской федерации конного спорта:
Сильнейшие всадники из Российской Федерации и Республики Беларусь. В первый день соревнований манежная езда. В субботу самый зрелищный вид троеборья – это полевые испытания. И в финальный день, 10 августа, всадники будут соревноваться в преодолении препятствий.

Кубок СНГ по троеборью проходит в Ратомке-3

Это турнир, где решают секунды, сантиметры и бесконечное доверие между человеком и лошадью.

Кубок СНГ по троеборью проходит в Ратомке-5

Опять эти соревнования? Ну ладно. Ради Кубка потерплю, конечно. Не хочу подводить своего Романа.

Кубок СНГ по троеборью проходит в Ратомке-7

Знакомьтесь, Вахмистр – верный спутник Романа Воронько. Эта комбинированная дисциплина конного спорта требует высокой степени разносторонней подготовки как от всадника, так и от его лошади. Роман в спорте уже более 20 лет и достиг больших высот. Все благодаря упорному труду, ежедневным тренировкам и трепетной любви к своему надежному другу.

Подробнее в видеоматериале.

# Конный спорт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем опасен невылеченный хронический ринит – рассказал врач медцентра «Нордин»
09 августа 2025 11:57

Чем опасен невылеченный хронический ринит – рассказал врач медцентра «Нордин»

«Сильные духом». Как проходит благотворительный проект Белорусского фонда мира
09 августа 2025 11:51

«Сильные духом». Как проходит благотворительный проект Белорусского фонда мира

Миллион тонн зерна в Гродненской области! Аграрии передали символический сноп Караеву
09 августа 2025 10:55

Миллион тонн зерна в Гродненской области! Аграрии передали символический сноп Караеву