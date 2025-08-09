Кубок СНГ по троеборью проходит в Ратомке

Валерия Яскевич, корреспондент:

Троеборье это вам не шутки, это как лошади сдать экзамен сразу по трем предметам. Манежная езда, кросс и конкур. Ратомские манежи видели чемпионов, но сегодня здесь пишут новую главу. Впервые стартовал Кубок СНГ по троеборью. Он собрал в одном месте около 100 лучших спортивных пар.

Кристина Васильева, директор Белорусской федерации конного спорта:

Сильнейшие всадники из Российской Федерации и Республики Беларусь. В первый день соревнований манежная езда. В субботу самый зрелищный вид троеборья – это полевые испытания. И в финальный день, 10 августа, всадники будут соревноваться в преодолении препятствий.