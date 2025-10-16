Дан официальный старт кампании по подготовке второго заседания VII ВНС

Дан официальный старт кампании по подготовке второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. В соответствии с распоряжением председателя ВНС Александра Лукашенко, оно пройдет в Минске 18-19 декабря 2025 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, первое заседание состоялось 24-25 апреля 2024 года и в соответствии с законодательством созывалось Центральной избирательной комиссией. Организационный комитет по подготовке и проведению заседаний создан в феврале 2025-го.

Его возглавляет премьер-министр, а в состав входит ряд высших должностных лиц, руководители министерств, председатели облисполкомов и Минского горисполкома, а также представители иных государственных органов.