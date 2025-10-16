«Нужен реалистичный, но напряженный сценарий» – Лукашенко о прогнозных показателях на 2026 год

Бюджет, налоги, денежно-кредитная политика, диверсификация экспорта. Работе белорусской экономики 16 октября было посвящено большое совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Картина неоднозначная!» – Лукашенко провел совещание по проектам прогнозных документов на 2026 год.

Работу правительства обсудят в ближайшие недели. Президент анонсировал формат выездного общения в широком составе. Сегодня же сконцентрировались на обсуждении долгосрочного сценария. Как нам обеспечить рост экономики при условиях, в которых экономика нашего основного партнера сжимается? Ответ очевидный. Внимательно смотреть по сторонам и идти туда, где наша продукция нужна. При этом, не складывая крылья и на знакомых рынках, нужно мыслить шире, чем свой узкий интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужны подробные оцифрованные товарные планы, матрицы, что и в каких объемах производим, куда продаем и сколько валюты привезем в страну. Нужно усилить спрос за эффективную работу в Казахстане, Узбекистане по основным нашим рынкам. Недавно вы слышали, Президент России привел пример. Наш двусторонний оборот выше суммарных отношений России со всеми странами СНГ вместе взятыми. Приятный факт. Так разве для нас это не сигнал идти на данные рынки, где со времен СССР уже кратно выросло население и есть огромная потребность во всем: от продуктов питания до промышленных товаров? Лукашенко требует усилить работу по основным рынкам.

Еще один момент. Баланс наших планов и «хотелок» с нашими финансовыми возможностями. Бюджет почти как дома. Похоже, не все понимают природу происхождения средств в нем и сам факт того, что это не бездонный мешочек.