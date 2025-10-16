«Нужен реалистичный, но напряженный сценарий» – Лукашенко о прогнозных показателях на 2026 год
Бюджет, налоги, денежно-кредитная политика, диверсификация экспорта. Работе белорусской экономики 16 октября было посвящено большое совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Картина неоднозначная!» – Лукашенко провел совещание по проектам прогнозных документов на 2026 год.
Работу правительства обсудят в ближайшие недели. Президент анонсировал формат выездного общения в широком составе. Сегодня же сконцентрировались на обсуждении долгосрочного сценария. Как нам обеспечить рост экономики при условиях, в которых экономика нашего основного партнера сжимается? Ответ очевидный. Внимательно смотреть по сторонам и идти туда, где наша продукция нужна. При этом, не складывая крылья и на знакомых рынках, нужно мыслить шире, чем свой узкий интерес.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам нужны подробные оцифрованные товарные планы, матрицы, что и в каких объемах производим, куда продаем и сколько валюты привезем в страну. Нужно усилить спрос за эффективную работу в Казахстане, Узбекистане по основным нашим рынкам.
Недавно вы слышали, Президент России привел пример. Наш двусторонний оборот выше суммарных отношений России со всеми странами СНГ вместе взятыми. Приятный факт. Так разве для нас это не сигнал идти на данные рынки, где со времен СССР уже кратно выросло население и есть огромная потребность во всем: от продуктов питания до промышленных товаров?
Лукашенко требует усилить работу по основным рынкам.
Еще один момент. Баланс наших планов и «хотелок» с нашими финансовыми возможностями. Бюджет почти как дома. Похоже, не все понимают природу происхождения средств в нем и сам факт того, что это не бездонный мешочек.
Надо понимать, бюджет на следующий год запланирован, пусть и с небольшим, но дефицитом. А у нас обязательства внутри страны и за ее пределами. Александра Лукашенко интересует конкретика, каким образом мы собираемся покрывать их.
Александр Лукашенко:
В отношении прогнозных показателей на предстоящий год, 2026-й, нужен реалистичный, но напряженный сценарий. Еще раз подчеркиваю, реалистичный и напряженный. И если кто-то подскочит и будет предлагать темпы выше. У нас 2,6 запланировано? 2,8. Кто-то предложит 3-3,5 – пожалуйста. Где, за счет чего и как сам впряжется в повышение этой динамики. Если кто-то ниже, пусть объяснит, как это будет воспринято нашим обществом и как будет жить Беларусь. А не просто встать и сказать: вот мы сейчас мало планируем, надо больше. За счет чего?
Теряем там, где должны зарабатывать. Лукашенко указал не недостатки работы правительства.