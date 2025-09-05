ЧБ по преодолению препятствий проходит в Ратомке

В Ратомке проходит чемпионат страны по преодолению препятствий. За награды спорят более 100 отечественных пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Ратомке проходит чемпионат страны по преодолению препятствий. За награды спорят более 100 отечественных пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во второй соревновательный день участники разыграли шесть комплектов медалей. Самым многочисленным видом по количеству заявок стала трасса с высотой барьеров 105 метров – в протоколах значилось 47 дуэтов.
Для всех пар, независимо от возраста, маршрут единый: спортсмены должны были преодолеть 10 препятствий. Среди взрослых не было равных Ольге Диваковой. Лучшими у молодых лошадей стали Мария Степаненко на Флорисе, а в возрастной группе до 14 лет победила Николь Кулик. Сложные погодные условия пятницы внесли экстрим при прохождении трассы, но на показатели это не повлияло.
Андрей Степаненко, главный судья соревнований:
Конкуренция, конечно, достаточно серьезная, потому что на этот старт собираются самые лучшие спортсмены страны. Главное на маршруте – это не допускать ошибок, повалов. Порадовало то, что сегодня, несмотря на то, что погодные условия были не очень хорошие, дождь, грунт травяной – лошадям труднее прыгать. Тем не менее молодые лошади, дети, которые прыгали сегодня, показали в трудных условиях хороший результат. И это говорит о высоком уровне подготовки и грунта, и всадников, и лошадей.
В программе заключительного для турнира значится высота 150 сантиметров. Именно в субботу и будет разыгран главный трофей соревнований.