ЧБ по преодолению препятствий проходит в Ратомке

В Ратомке проходит чемпионат страны по преодолению препятствий. За награды спорят более 100 отечественных пар, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день участники разыграли шесть комплектов медалей. Самым многочисленным видом по количеству заявок стала трасса с высотой барьеров 105 метров – в протоколах значилось 47 дуэтов.

Для всех пар, независимо от возраста, маршрут единый: спортсмены должны были преодолеть 10 препятствий. Среди взрослых не было равных Ольге Диваковой. Лучшими у молодых лошадей стали Мария Степаненко на Флорисе, а в возрастной группе до 14 лет победила Николь Кулик. Сложные погодные условия пятницы внесли экстрим при прохождении трассы, но на показатели это не повлияло.