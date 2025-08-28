В Ратомке проходят Республиканские соревнования по конному спорту

Более 100 пар участвуют в Республиканских соревнованиях по троеборью и первенстве страны по конному спорту среди юношей до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Традиционный старт проходит на базе Республиканского центра олимпийской подготовки в Ратомке.

Троеборье – один из самых красивых и сложных видов конного спорта. Для него необходима четко выверенная подготовленная трасса, а спортсмены и лошади должны обладать необходимым уровнем подготовки. В первый день наездники демонстрировали манежную езду. В этой дисциплине оцениваются взаимодействие лошади и всадника, упражнения выполняются на ровной поверхности. Сегодня лучших выявляли в полевых испытаниях. Пары демонстрировали не только слаженную работу, но и скорость, выносливость и успешное преодоление препятствий. По итогам двух дисциплин лидирует Елисей Маршак на Скай Берге.

Владимир Краевский, заместитель генерального директора по основной деятельности РЦОП конного спорта и коневодства:

Троеборья – дисциплина, которая любима нашими любителями конного спорта, потому что это захватывающе. Опасные полевые испытания, водные барьеры, естественные. Поэтому люди любят, приезжают. Все сборы, которые проходили в Советском Союзе перед выездами на чемпионаты мира, Европы по троеборью, всегда проходили на нашей базе. Потому что очень хорошая местность, пересеченная, есть лес, есть вода, горки. Для троеборцев это очень важно. В одном месте, не надо далеко переезжать. Мы можем провести соревнования любого уровня и масштаба на нашей базе.