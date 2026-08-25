Прямой эфир

Новости по тегу #Конкурс «Жывая класіка»

Лунинчанин в числе победителей конкурса «Живая классика‑2026»! Пообщались с лучшим чтецом среди 5-6 классов
25 августа 2026 07:45

Лунинчанин в числе победителей конкурса «Живая классика‑2026»! Пообщались с лучшим чтецом среди 5-6 классов

Дети рассказали об ужасах войны! Как прошёл полуфинал конкурса юных чтецов?
14 июля 2025 19:04

Дети рассказали об ужасах войны! Как прошёл полуфинал конкурса юных чтецов?

28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»
14 июля 2025 14:03

28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

«Наполнено любовью к Родине». Юные чтецы из Витебской области выступили на конкурсе «Жывая класіка»
19 мая 2023 12:24

«Наполнено любовью к Родине». Юные чтецы из Витебской области выступили на конкурсе «Жывая класіка»

«Растёт очень достойное поколение». Определены победители республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка»
23 августа 2022 19:48

«Растёт очень достойное поколение». Определены победители республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка»

«Я люблю свою родную мову». В Витебской области проходит региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»
24 мая 2022 15:14

«Я люблю свою родную мову». В Витебской области проходит региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»

Кірыл Казакоў пра «Жывую класіку»: я вельмі-вельмі ўражаны тым, як дзеці ведаюць беларускую мову
05 сентября 2021 12:22

Кірыл Казакоў пра «Жывую класіку»: я вельмі-вельмі ўражаны тым, як дзеці ведаюць беларускую мову

Как прошёл финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка»? Смотрите в эфире СТВ
04 сентября 2021 12:06

Как прошёл финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка»? Смотрите в эфире СТВ

«От ребёнка нужно одно – талант». Мама призёра «Жывой класікі» дала советы по подготовке к конкурсу
01 сентября 2021 16:06

«От ребёнка нужно одно – талант». Мама призёра «Жывой класікі» дала советы по подготовке к конкурсу

Призёр конкурса «Жывая класіка»: никогда не мог подумать, что это будет настолько сложно
01 сентября 2021 16:02

Призёр конкурса «Жывая класіка»: никогда не мог подумать, что это будет настолько сложно

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»
31 августа 2021 17:09

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»

«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал
14 мая 2021 09:47

«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал