Новости по тегу #Конкурс «Жывая класіка»

В финале республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика-2026», который собрал почти 28 тысяч участников со всей Беларуси, Евгений Рафалович из Лунинца стал лучшим в категории пятые и шестые классы.
Белорусская литературная классика, сценический образ, музыкальное сопровождение и неподдельные эмоции – все это в сумме – конкурс «Живая классика». 14 июля в Минске прошел полуфинал.
В 2025 году центральной темой стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне,
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52