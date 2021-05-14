«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал

Новости Беларуси. «Жывая класіка» звучала в Витебске. Около 80 школьников со всей области собрал региональный отбор чтецов. На протяжении пяти часов юные таланты боролись за путевку в полуфинал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри, в котором был и наш корреспондент Виктор Пралич, пришлось нелегко. Определить победителя нужно было по трем критериям: глубина проникновенности в образ, выбор текста, а также артистизм исполнения. На сцене Витебского областного дворца детей и молодежи звучали знаменитые стихотворения и проза Якуба Коласа, Кондрата Крапивы, Янки Сипакова. Многие ребята участвуют уже не в первый раз.

В 2021 году конкурс посвящен Году народного единства. К слову, наш телеканал стоял у истоков конкурса «Жывая класіка».