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«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал

14 мая 2021 09:47
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Новости Беларуси. «Жывая класіка» звучала в Витебске. Около 80 школьников со всей области собрал региональный отбор чтецов. На протяжении пяти часов юные таланты боролись за путевку в полуфинал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал-1

Жюри, в котором был и наш корреспондент Виктор Пралич, пришлось нелегко. Определить победителя нужно было по трем критериям: глубина проникновенности в образ, выбор текста, а также артистизм исполнения. На сцене Витебского областного дворца детей и молодежи звучали знаменитые стихотворения и проза Якуба Коласа, Кондрата Крапивы, Янки Сипакова. Многие ребята участвуют уже не в первый раз.

В 2021 году конкурс посвящен Году народного единства. К слову, наш телеканал стоял у истоков конкурса «Жывая класіка».

«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал-4

Усе вакол гавораць мышы, каб каты вастрылі лыжы.

«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал-7

Кира Войтеховская, победительница областного этапа конкурса «Жывая класіка»:
Я читала множество стихотворений, как от военных, так и до таких веселых. Для меня подходят больше веселые. Я вживаюсь в эту роль и могу их рассказать достаточно хорошо.

«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал-10

Тамара Краснова-Гусаченко, член жюри областного этапа конкурса «Жывая класіка»:
Есть интересное, серьезное, глубокое понимание классики и глубокое понимание литературы, что говорит о том, что молодежь наша воспитывается и находится в хороших руках.

«Живая классика» звучала в Витебске. Около 80 школьников боролись за путёвку в полуфинал-13

В полуфинале Витебскую область представят четыре юных чтеца. Лучшего по традиции выберут в День белорусской письменности, который в этом году пройдет в Белыничах.

# Конкурс «Жывая класіка» # общество # Кира Войтеховская # Тамара Краснова-Гусаченко # Виктор Пралич # Фотофакт

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