Призёр конкурса «Жывая класіка»: никогда не мог подумать, что это будет настолько сложно

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Ты у нас победитель республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка», который проводил телеканал СТВ совместно с Министерством информации. Расскажи, пожалуйста, твои ощущения от этого конкурса.

Никита Пастухов, призер конкурса «Жывая класіка», ученик 31-й гимназии Минска:

Мне очень понравилось, я получил множество положительных эмоций от этого конкурса. Но я никогда не мог подумать, что это будет настолько сложно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А как ты вообще решил туда пойти, кто тебе подсказал?

Ольга Кошко, учитель белорусского языка и литературы 31-й гимназии Минска:

Давайце, напэўна, я пачну, добра? Бо з мяне ўсё пачалося. Сапраўды, 2020 год – год няпросты, і па прычыне каранавірусу многія вучні заставаліся дома. І адбор так, як ён павінен быў праходзіць, не адбыўся і выбіралі мы менавіта сярод сваіх вучняў. Канечне, калі прыйшлося вызначыцца, гэта быў Мікіта. Чаму Мікіта? Бо кожны ягоны верш, які мы чулі на сваіх уроках, – гэта такая невялічкая творчая тэатральная мініяцюра. Канечне, гэта павінен быў быць Мікіта. Мікіта згадзіўся. Пры дапамозе маці, канечне. Яму былі прапанаваны вершы, зыходзячы з таго, што гэта шосты класс. І вершы адпаведныя, розныя па змесце, розныя па памеры. Адзінае, што я сказала Мікіту – выбірай сэрцам. І калі я пачула, што гэта верш Пімена Панчанкі «Сашка», здзівілася. Здзівілася, бо верш вельмі няпросты, вельмі складаны. Але Мікіта сказаў: «У мяне нават не было пытанняў». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

А почему у тебя выбор пал именно на это стихотворение?