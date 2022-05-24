«Я люблю свою родную мову». В Витебской области проходит региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика»

Новости Беларуси. Более 70 школьников Витебской области собрал региональный этап творческого конкурса юных чтецов «Живая классика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вы ж не паспелі ўнукамі парадваць нас. Крывіначкі нашы, сонейкі нашы. Дзеці! За што ж яны вас?

В 2022 году творческое состязание посвящено Году исторической памяти. Многие читали наизусть стихотворения о Великой Отечественной войне. Жюри оценивало чтецов по нескольким критериям: артистизм, выбор произведения, а также создание образа. Примечательно, что со сцены Витебского областного дворца детей и молодежи звучали не только строки знаменитых классиков, но и витебских авторов.

Елизавета Ходюш, ученица Шумилинской средней школы № 1:

Название стихотворения «Мова». Выбрала я его, потому что там описывается, как я люблю свою родную мову. Во-первых, я белоруска, поэтому верш на белорусском. Там описывается, якая яна прыгожая, порой мелодичная.

Тамара Краснова-Гусаченко, председатель жюри областного этапа конкурса «Жывая класіка»:

Стихи все в основном звучат патриотические. Мне особенно отрадно, что сейчас время такое, когда фашизм снова поднимает голову по всему миру, и это особенно тревожно. Это особенно обязывает нас противостоять и бороться с этим, начиная с самых маленьких, с самых первых лет жизни. На основе нашей литературы, нашей классики.