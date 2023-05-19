«Наполнено любовью к Родине». Юные чтецы из Витебской области выступили на конкурсе «Жывая класіка»

Новости Беларуси. Около 90 школьников со всей Витебской области собрал региональный этап национального конкурса юных чтецов «Жывая класіка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это победители районных отборов. Со сцены Дворца детей и молодежи звучали поэтические строки, а также проза на белорусском языке. Это одно из условий конкурса.

Жюри, в составе которого и наш коллега – собкор по Витебской области Виктор Пралич, оценивало участников по трем критериям: соответствие образу, выбор текста и исполнение. Декламация многих участников сопровождалась музыкальным и визуальным оформлением.

Ксения Шауро, ученица средней школы № 2 Глубокого:

Мы с учительницей готовились долго, упорно. Мы готовились сначала жестами, голосом, а потом уже видео подставляли, музыку подбирали, чтобы все подходило.

Тамара Краснова-Гусаченко, председатель областного этапа республиканского конкурса «Жывая класіка»:

С каждым годом более внимательный подход к выбору произведений. В этом году именно патриотическая планка самая высокая. С точки зрения художественной написано со вкусом, с мастерством и наполнено любовью к своей Родине, к своей земле, человеку-труженику.