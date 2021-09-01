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«От ребёнка нужно одно – талант». Мама призёра «Жывой класікі» дала советы по подготовке к конкурсу

01 сентября 2021 16:06
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«От ребёнка нужно одно – талант». Мама призёра «Жывой класікі» дала советы по подготовке к конкурсу-1

Евгения Пастухова, мама призера конкурса «Жывая класіка»:
Если кому-то интересно из родителей, чьи дети будут участвовать в конкурсе, я могла бы небольшие прикладные советы дать. Произведение нужно выбрать экспрессивное, эмоциональное, драматическое. Потому что конкурс в позапрошлом году был 1 000 человек на место. 15 тысяч белорусских детей подали свои заявки, и только 15 из них вышли в финал. Это, конечно, безумно сложно. То, что Никита перед классом декламирует стихи и ему аплодируют – это одно.

Когда мы, помню, пришли на запись финала, и он услышал своих конкурентов, говорит: «Мам, так тут надо играть». Я говорю: «Да, надо играть».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как все-таки читать правильно стихи, как ставить интонацию?

«От ребёнка нужно одно – талант». Мама призёра «Жывой класікі» дала советы по подготовке к конкурсу-4

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Как продумывали образ?

Евгения Пастухова:
Начнем даже не с образа, с технической части. Поскольку это была запись, я хочу посоветовать на будущее всем, кто будет посредством видео отправлять заявки. Необходимо подумать о том, что нужен микрофон, потому что звук играет роль. Второе: необходимо все-таки смонтировать выступление, потому что все нюансы играют роль, помогут. На кону очень большой конкурс. Желательно подобрать музыку, соответствующую характеру произведения, эпохе. Подобрать соответствующий образ. То есть не просто деловой стиль. У нас было стихотворение о Великой Отечественной войне – мы даже ездили на киностудию «Беларусьфильм», подбирали ему соответствующий тому военному времени костюм.

Татьяна Савчик:
Вы думаете, что помогло жюри поразить – все составляющие? Это должна быть экспрессия, артистизм, голос – что?

«От ребёнка нужно одно – талант». Мама призёра «Жывой класікі» дала советы по подготовке к конкурсу-7

Евгения Пастухова:
Это обязательно. От ребенка нужно одно – талант. Талант сыграть как актер. От педагога важно подобрать нужное произведение. Из всего многообразия прекрасных стихотворений и прозы белорусской литературы надо подобрать, во-первых, такое, с которым справится ребенок (а он тогда был, на минуточку, шестиклассник). А во-вторых, которое он сможет сыграть. 

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# Конкурс «Жывая класіка» # общество # Евгения Пастухова # Алеся Лакина # Татьяна Савчик # Фотофакт

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