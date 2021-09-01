«От ребёнка нужно одно – талант». Мама призёра «Жывой класікі» дала советы по подготовке к конкурсу

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Евгения Пастухова, мама призера конкурса «Жывая класіка»:

Если кому-то интересно из родителей, чьи дети будут участвовать в конкурсе, я могла бы небольшие прикладные советы дать. Произведение нужно выбрать экспрессивное, эмоциональное, драматическое. Потому что конкурс в позапрошлом году был 1 000 человек на место. 15 тысяч белорусских детей подали свои заявки, и только 15 из них вышли в финал. Это, конечно, безумно сложно. То, что Никита перед классом декламирует стихи и ему аплодируют – это одно. Когда мы, помню, пришли на запись финала, и он услышал своих конкурентов, говорит: «Мам, так тут надо играть». Я говорю: «Да, надо играть». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как все-таки читать правильно стихи, как ставить интонацию?