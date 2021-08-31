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«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»

31 августа 2021 17:09
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Новости Беларуси. Финал национального конкурса юных чтецов «Жывая класіка» прошел 31 августа в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно он собирает талантливых детей со всей страны.

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»-1

Участниками конкурса стали более 16 тысяч ребят из разных уголков Беларуси. И только 16 смогли пробиться в финал. Дети соревновались в четырех возрастных категориях. В каждой номинации своя тройка победителей. Репертуар звучал самый разный, не обошли вниманием и знаменитых белорусских поэтов и писателей, многие из которых в 2021 году отмечают юбилей. На сцене звучали стихи и проза Колоса, Короткевича и Панченко.

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»-3

Виктор Правдин, член жюри республиканского творческого конкурса «Жывая класіка»:
Мне давялося і слязу пусціць, мне было і радасна. Сэрца адчувала суразмоўцу, а суразмоўца – гэта чытальнік, які не толькі проста чытаў, ён яшчэ і суперажываў той твор, тыя матэрыялы, якія паэт, празаік, публіцыст, менавіта каторага ён паказваў. Я атрымаў велізарнейшае задавальненне.

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»-5

Арсений Астапович, участник республиканского творческого конкурса «Жывая класіка»:
Я выбрал произведение Пимена Панченко «Футбол», потому что у меня очень хорошо получается читать юмористические стихотворения. Я очень рад, что вообще сюда попал и получил некую награду, потому что мы очень долго тренировались и работали над этим стихотворением. И я очень рад.

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»-7

К слову, наш телеканал стоял у истоков создания конкурса «Жывая класіка». В 2021 году конкурс посвящен Году народного единства.

# Конкурс «Жывая класіка»

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