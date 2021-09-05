Кірыл Казакоў пра «Жывую класіку»: я вельмі-вельмі ўражаны тым, як дзеці ведаюць беларускую мову

Навіны Беларусі. Капыль прымае Дзень пісьменства, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТБ. Тэлеканал СТБ да Дня пісьменства стаў сваеасаблівым філіялам свята.
Навіны Беларусі. Капыль прымае Дзень пісьменства, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТБ. Тэлеканал СТБ да Дня пісьменства стаў сваеасаблівым філіялам свята.
Министр информации о Дне письменности в Копыле: это шоу не оставит никого равнодушным. Подробнее здесь.
Штогод «Сталічнае тэлебачанне» арганізуе конкурс юных чытальнікаў «Жывая класіка». У ім удзельнічалі больш за 16 тысяч талентаў са ўсёй краіны. 16 лепшых сустрэліся ў фінале ў студыі нашага тэлеканала.
Кірыл Казакоў, генеральны дырэктар ЗАТ «Сталічнае тэлебачанне»:
Праграма, дзе вершы чытаюць нашы маленькія гледачы, так званы конкурс «Жывая класіка» ужо які год здымаецца не ў горадзе, у якім праходзіць гэта свята, а ў нашай вялікай студыі 400. У ёй мы зрабілі вельмі, як мне падаецца, добрую, шчырую праграму, у якой яскравасць і моманты, словы, якія казалі гэтыя маленькія чытачы… Я вельмі-вельмі ўражаны тым, як дзеці ў гэтым узросце ведаюць нашу беларускую мову. І гэта не здзіўляе, бо мова як сцяг, герб, гімн – гэта таксама сімвал нашай краіны. І гэты сімвал нада шанаваць з першага класу таксама.