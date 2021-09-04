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Как прошёл финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка»? Смотрите в эфире СТВ

04 сентября 2021 12:06
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Новости Беларуси. Финал национального конкурса юных чтецов «Жывая класіка» покажут в эфире СТВ. Трансляцию телеверсии смотрите 5 сентября в 11:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как прошёл финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка»? Смотрите в эфире СТВ-1

Ежегодно конкурс собирает талантливых чтецов. Не стал исключением и 2021-й. Участниками творческого испытания стали более 16 тысяч ребят из разных уголков Беларуси. И только 16 смогли пробиться в финал. Дети соревновались в четырех возрастных категориях. В каждой номинации своя тройка победителей. 

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»

Репертуар звучал самый разный, не обошли вниманием и творчество белорусских классиков. На сцене звучали стихи и проза Коласа, Короткевича и Пимена Панченко.

Как прошёл финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка»? Смотрите в эфире СТВ-3

Победители получили сертификаты в оздоровительный центр «Зубренок» и памятные подарки. Наш телеканал стоял у истоков создания конкурса «Жывая класіка». Он посвящен Году народного единства.

# Конкурс «Жывая класіка»

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