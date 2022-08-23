«Растёт очень достойное поколение». Определены победители республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка»
Новости Беларуси. Когда талант действительно окрыляет. Имена лучших юных чтецов названы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 августа состоялся финал республиканского конкурса «Жывая класіка». Это совместный проект СТВ и Министерства информации.
В 2022 году конкуренция получилась нешуточной. На одно место финалиста претендовала 1 000 человек со всех регионов страны. В итоге в финал попали только 15 школьников. Репертуар конкурсанты выбирали разнообразный – от Якуба Коласа до Владимира Короткевича. Звучали и произведения малоизвестных авторов.
Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси:
Вельмі важны выбар аўтараў. І тыя удзельнікі, якія не перамаглі, як раз характарызуюцца тым, што не трапілі ў «дзясятачку». Чым? Яны не адчулі гэтага аўтара ці гэта звязана з узростам. Але асноўнае – гэта выбар аўтара і выбар тэмы. Каб зразумець тэму, трэба трапіць, трэба адчуць сэрцам і душой.
Ирина Передня, директор дирекции спецпроектов СТВ:
Сегодня мы увидели, что у нас растет очень достойное поколение. Сегодня практически все номера были посвящены теме войны, борьбе с нацизмом и исторической памяти. Поскольку год этот был объявлен Годом исторической памяти. И тема этого конкурса была «Исторический календарь».
Жюри, оценивая выступления, особое внимание уделяло выбору текста произведения, глубине прочтения и, конечно, артистизму исполнения. В каждой возрастной номинации определили свою тройку победителей.
Мария Наско, победительница конкурса, ученица средней школы № 2 Докшиц:
Самое сложное в подготовке к конкурсу – это было выбрать произведение. И каждый раз при прочтении переживать те же эмоции, пропускать через себя, чтобы не перестать чувствовать стихотворение. Стихотворение я выбирала достаточно долго. И долго не могла определиться, но мне помогла с этим моя классная руководительница и библиотекарь нашей школы.
Максим Губанов, победитель конкурса, ученик средней школы № 2 Столбцов:
Произведение Бориса Саченко «Апошнія і першыя». Почему я победил? Я прочувствовал это произведение на себе. И действительно окунулся во время Второй мировой войны. Самое интересное, что в этом произведении нет надуманного, там все пережитое самим автором.
Уже не первый год площадкой для проведения финального этапа становится студия СТВ. Телеверсию финала конкурса «Жывая класіка» можно будет посмотреть на нашем канале 4 сентября в 16:55.