«Растёт очень достойное поколение». Определены победители республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка»

Новости Беларуси. Когда талант действительно окрыляет. Имена лучших юных чтецов названы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 августа состоялся финал республиканского конкурса «Жывая класіка». Это совместный проект СТВ и Министерства информации.

В 2022 году конкуренция получилась нешуточной. На одно место финалиста претендовала 1 000 человек со всех регионов страны. В итоге в финал попали только 15 школьников. Репертуар конкурсанты выбирали разнообразный – от Якуба Коласа до Владимира Короткевича. Звучали и произведения малоизвестных авторов.

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси:

Вельмі важны выбар аўтараў. І тыя удзельнікі, якія не перамаглі, як раз характарызуюцца тым, што не трапілі ў «дзясятачку». Чым? Яны не адчулі гэтага аўтара ці гэта звязана з узростам. Але асноўнае – гэта выбар аўтара і выбар тэмы. Каб зразумець тэму, трэба трапіць, трэба адчуць сэрцам і душой.

Ирина Передня, директор дирекции спецпроектов СТВ:

Сегодня мы увидели, что у нас растет очень достойное поколение. Сегодня практически все номера были посвящены теме войны, борьбе с нацизмом и исторической памяти. Поскольку год этот был объявлен Годом исторической памяти. И тема этого конкурса была «Исторический календарь». Жюри, оценивая выступления, особое внимание уделяло выбору текста произведения, глубине прочтения и, конечно, артистизму исполнения. В каждой возрастной номинации определили свою тройку победителей.

Мария Наско, победительница конкурса, ученица средней школы № 2 Докшиц:

Самое сложное в подготовке к конкурсу – это было выбрать произведение. И каждый раз при прочтении переживать те же эмоции, пропускать через себя, чтобы не перестать чувствовать стихотворение. Стихотворение я выбирала достаточно долго. И долго не могла определиться, но мне помогла с этим моя классная руководительница и библиотекарь нашей школы.

Максим Губанов, победитель конкурса, ученик средней школы № 2 Столбцов:

Произведение Бориса Саченко «Апошнія і першыя». Почему я победил? Я прочувствовал это произведение на себе. И действительно окунулся во время Второй мировой войны. Самое интересное, что в этом произведении нет надуманного, там все пережитое самим автором.