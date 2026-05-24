Новости по тегу #Компьютерные игры

Фиджитал-шутинг – одна из четырех дисциплин, опеку над которой взяла отечественная федерация. В данном случае соревнования объединили игру в Counter-Strike и лазертаг.
Среди участников – врачи, медперсонал среднего звена и студенты медколледжа возрастом от 19 до 40 лет.
Такие турниры могилевский профсоюз медиков планирует сделать традиционными.
Все ближе юбилейный день Великой Победы, неудивительно, что даже мир виртуальных игр не остается в стороне от этой значимой даты.
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