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Новости по тегу #Компьютерные игры

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру
24 мая 2026 18:45

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру

В Могилеве прошел киберспортивный турнир по Dota-2 среди медиков
25 марта 2026 08:05

В Могилеве прошел киберспортивный турнир по Dota-2 среди медиков

Турнир по Counter-Strike прошёл среди работников здравоохранения в Могилёве
18 марта 2025 08:44

Турнир по Counter-Strike прошёл среди работников здравоохранения в Могилёве

В сюжете – жизнь и подвиг Героя СССР. Школьница из Новоельни создала компьютерную игру о Константине Заслонове
18 февраля 2025 08:06

В сюжете – жизнь и подвиг Героя СССР. Школьница из Новоельни создала компьютерную игру о Константине Заслонове

«Я хочу разрушить стереотипы». Девушка стала киберспортсменом и участвует в элитных турнирах
10 апреля 2023 10:00

«Я хочу разрушить стереотипы». Девушка стала киберспортсменом и участвует в элитных турнирах

«Стрелялки, где очень много крови». Какие компьютерные игры популярны у современных подростков?
16 марта 2023 19:37

«Стрелялки, где очень много крови». Какие компьютерные игры популярны у современных подростков?

Затормаживаются процессы развития. Как увлечения компьютерными играми влияет на детскую психику?
16 марта 2023 19:33

Затормаживаются процессы развития. Как увлечения компьютерными играми влияет на детскую психику?

Продажи компьютеров бьют рекорды. Всему причина – удалёнка
14 января 2022 16:19

Продажи компьютеров бьют рекорды. Всему причина – удалёнка

Школьники из Клецкого района получили награды международного конкурса по разработке компьютерных игр
08 декабря 2021 17:41

Школьники из Клецкого района получили награды международного конкурса по разработке компьютерных игр

Всего три часа видеоигр в месяц. В какой стране юным геймерам придётся несладко?
03 сентября 2021 11:56

Всего три часа видеоигр в месяц. В какой стране юным геймерам придётся несладко?

Выручка паблишеров в Беларуси растёт. Сколько теперь приносят игры и приложения?
25 июня 2021 14:52

Выручка паблишеров в Беларуси растёт. Сколько теперь приносят игры и приложения?

Парень так много играл в видеоигры, что его решили наградить. А он бросил это дело и сосредоточился на медицине
27 ноября 2020 13:09

Парень так много играл в видеоигры, что его решили наградить. А он бросил это дело и сосредоточился на медицине