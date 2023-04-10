«Я хочу разрушить стереотипы». Девушка стала киберспортсменом и участвует в элитных турнирах
Профессиональный игрок в видеоигры рассказала о том, как она соревнуется с мужчинами, и показала обратную сторону своей необычной работы.
Как сообщает The Sun, Келси Криг из Абердина была звездой шотландского женского футбола на уровне игроков в возрасте 17 лет до того, как получила травму паховой области, оборвавшую ее карьеру. Однако у травмы есть свои положительные стороны.
Теперь 22-летняя девушка вошла в историю, став первой женщиной, прошедшей отбор на элитный турнир по игре Call of Duty. Будучи киберспортсменкой, она путешествует по всему миру, участвуя в глобальных турнирах. Келси стала первопроходцем, проложившим путь к тому, чтобы больше женщин смогли утвердиться в сфере, где доминируют мужчины.
Фото: twitter.com/kelsaroony
«Я искренне надеюсь, что мой выход на мировую арену подтолкнет других женщин к участию – я хочу разрушить стереотипы, которые есть у людей, особенно на такой площадке, где доминируют мужчины. Я начала соревноваться с друзьями в онлайн-турнирах, а затем стала выступать против некоторых профессионалов, которые считали меня достойным соперником, и это сделало меня известной. Я играла все лучше, и в начале этого года моя команда оказалась на вершине турнира Challengers, который находится всего на уровень ниже многомиллионной профессиональной лиги Call of Duty», – рассказала Криг.
Келси играет в составе команды eFuse, причем требования соревнований оставляют мало времени на все остальное. Играть нужно как минимум шесть часов каждый день, а по субботам и воскресеньям проходят турниры. По сути, это превратилось в полноценную работу.
«Я сосредоточилась на том, чтобы стать профессиональным игроком. Я получаю деньги за участие в соревнованиях и за стримы на Twitch», – подытожила девушка.
Фото: twitter.com/kelsaroony
Киберспортсмены получают большую часть своего дохода за счет спонсорства и рекламы – в большей степени, чем призовые деньги, полученные за победу в турнирных матчах. Профессиональные киберспортсмены могут зарабатывать от 12 500 долларов до 187 500 долларов в год, не считая дополнительных спонсорских выплат и бонусов.
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