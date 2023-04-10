«Я хочу разрушить стереотипы». Девушка стала киберспортсменом и участвует в элитных турнирах

Профессиональный игрок в видеоигры рассказала о том, как она соревнуется с мужчинами, и показала обратную сторону своей необычной работы.

Как сообщает The Sun, Келси Криг из Абердина была звездой шотландского женского футбола на уровне игроков в возрасте 17 лет до того, как получила травму паховой области, оборвавшую ее карьеру. Однако у травмы есть свои положительные стороны.

Теперь 22-летняя девушка вошла в историю, став первой женщиной, прошедшей отбор на элитный турнир по игре Call of Duty. Будучи киберспортсменкой, она путешествует по всему миру, участвуя в глобальных турнирах. Келси стала первопроходцем, проложившим путь к тому, чтобы больше женщин смогли утвердиться в сфере, где доминируют мужчины.