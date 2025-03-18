Турнир по Counter-Strike прошёл среди работников здравоохранения в Могилёве

Виртуальная зарница. Медики соревновались на цифровом поле боя. В Могилеве состоялся первый в истории региона кибер-спортивный турнир среди работников здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виртуальная зарница. Медики соревновались на цифровом поле боя. В Могилеве состоялся первый в истории региона кибер-спортивный турнир среди работников здравоохранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команды показали свои навыки в Counter-Strike. Всего 60 участников: врачи и фармацевты, самому юному игроку – 19 лет, самому опытному – 40. Областная организация белорусского профсоюза работников здравоохранения видит в таких соревнованиях хороший инструмент для укрепления командного духа.
Александр Басенко, председатель Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Идея на самом деле для нас очень новая, можно сказать, экспериментальная. Мы решили немножечко отойти от традиционных видов соревнований, к которым все привыкли уже десятилетиями, и решили попробовать себя в проведении турнира по компьютерным играм. На мой взгляд, сегодняшний турнир нашел очень большой отклик у организации здравоохранения. У нас сегодня 12 команд из различных учреждений.
Илья Милан, врач Могилевской областной клинической больницы:
Команда у нас собралась максимально разношерстная. У нас есть как и опытные врачи в команде, так и врачи-интерны, которые только начинают свой путь в медицине. И это очень круто, когда врачи молодые, понимают, что медицина – это не только рутинная работа в условиях больницы, в плане лечения людей, но это и за пределами больницы. У нас есть очень много общих интересов, чем нам заняться, в том числе и киберспортивные турниры и игры.
Стратегическое мышление, молниеносная реакция, командная работа – все эти навыки, отточенные в игре, могут пригодиться в напряженной работе медиков.
Артур Скрипка, врач-интерн Могилевской областной клинической больницы:
Может показаться, что это просто бегают солдатики по полю, но по большому счету эта игра рассчитана на тактику, на коммуникацию, и она очень хорошо это развивает. Это может пригодиться и в выстраивании каких-либо коммуникационных отношений в коллективе и хорошо этому помочь.
Отдых, новые знакомства и адреналин от виртуальных битв – такие турниры могилевский профсоюз медиков планирует сделать традиционными.