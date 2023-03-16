Затормаживаются процессы развития. Как увлечения компьютерными играми влияет на детскую психику?

Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может, есть какие-то исследования, как девайсы влияют на детскую психику?