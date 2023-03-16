Затормаживаются процессы развития. Как увлечения компьютерными играми влияет на детскую психику?

Дети XXI века не выпускают из рук телефон, с пеленок знают, как разблокировать планшет или включить компьютер. Но порой такое нездоровое увлечение может вырвать ребенка из реальности и даже покалечить психику. О том, как дети попадают в ловушку виртуального мира, можно ли противостоять всеобщему увлечению компьютерными играми и каким образом научить подрастающее поколение кибербезопасности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может, есть какие-то исследования, как девайсы влияют на детскую психику?
Юлия Каминская, заместитель директора по медицинской части РНПЦ психического здоровья:
Исследования, конечно, есть. Они различаются между собой по срокам их проведения, потому что мир развивается стремительно в этом отношении. Меняется структура игр, доступность для детей. Исследования – большинство проведены на распространенность к зависимости, привязанности к таким играм. Конечно же, для того, чтобы помочь детям и подросткам, у которых развивается зависимость, мы должны знать, что с ними происходит. Конечно, были исследования. Исследования показали изменения в развитии психического состояния ребенка. Связано это с некоторым креном на большее развитие одних вещей, но недостаточное развитие других. Сейчас очень распространен дефицит развития речи. Затормаживаются эти процессы в результате того, что дети много времени проводят в играх.
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