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В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру

24 мая 2026 18:45
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У фиджитал-спортсменов все как и у обычных. Здесь тоже есть тактика, ежедневные тренировки, командный дух и, конечно, эмоции. Фиджитал-шутинг – одна из четырех дисциплин, опеку над которой взяла отечественная федерация, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. В данном случае соревнования объединили игру в Counter-Strike и лазертаг.

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру-2

Вначале 2 карты за компьютером. Такой скорости работы пальцами могут позавидовать самые виртуозные пианисты. Подсказки, что, в общем-то, не воспрещается и даже поощряться, сыплются из уст одна за другой. 

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру-4

После того, как победил врага виртуально, нужно подтвердить это в реальности. Пару минут на то, чтобы экипироваться, и снова в бой.

Игра в лазертаг идет до 6 побед одной из сторон. Если же зафиксирована ничья по итогам двух видов, соперники вновь отправляются за компьютеры. Белорусское комьюнити приняло правила игры.

В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру-6

Андрей Макаренко, председатель Белорусской федерации фиджитал-спорта:
Фиджитал-спорт – это тот спорт, который, как я считаю, помогает формировать гармоничную личность современного человека, который и развит физически, и чувствует себя свободно в цифровом мире. Плюс это пересечение различных больших аудиторий. 

Далее смотрите в видео. 

# Компьютерные игры # Андрей Макаренко

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