В Минске состоялся турнир по фиджитал-шутеру

У фиджитал-спортсменов все как и у обычных. Здесь тоже есть тактика, ежедневные тренировки, командный дух и, конечно, эмоции. Фиджитал-шутинг – одна из четырех дисциплин, опеку над которой взяла отечественная федерация, рассказали в программе «Спорттаймер» на СТВ. В данном случае соревнования объединили игру в Counter-Strike и лазертаг.

Вначале 2 карты за компьютером. Такой скорости работы пальцами могут позавидовать самые виртуозные пианисты. Подсказки, что, в общем-то, не воспрещается и даже поощряться, сыплются из уст одна за другой.

После того, как победил врага виртуально, нужно подтвердить это в реальности. Пару минут на то, чтобы экипироваться, и снова в бой.

Игра в лазертаг идет до 6 побед одной из сторон. Если же зафиксирована ничья по итогам двух видов, соперники вновь отправляются за компьютеры. Белорусское комьюнити приняло правила игры.