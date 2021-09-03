Всего три часа видеоигр в месяц. В какой стране юным геймерам придётся несладко?

Геймеры по всему миру стараются наиграть как можно больше времени, чтобы улучшить свои киберспортивные результаты. Однако отнюдь не во всех странах к этому относятся благожелательно.

Как сообщает SoraNews24, Национальное управление печати и публикаций Китая ввело ограничения на игры для несовершеннолетних, которые в китайской правовой системе приравниваются к лицам моложе 18 лет.

По новым правилам, несовершеннолетние смогут играть в игры только в выходные и праздничные дни и только в течение одного часа в день. Более того, дети даже не могут выбрать время. Им разрешено играть по одному часу в пятницу, субботу и воскресенье с 20:00 до 21:00.