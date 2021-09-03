Всего три часа видеоигр в месяц. В какой стране юным геймерам придётся несладко?
Геймеры по всему миру стараются наиграть как можно больше времени, чтобы улучшить свои киберспортивные результаты. Однако отнюдь не во всех странах к этому относятся благожелательно.
Как сообщает SoraNews24, Национальное управление печати и публикаций Китая ввело ограничения на игры для несовершеннолетних, которые в китайской правовой системе приравниваются к лицам моложе 18 лет.
По новым правилам, несовершеннолетние смогут играть в игры только в выходные и праздничные дни и только в течение одного часа в день. Более того, дети даже не могут выбрать время. Им разрешено играть по одному часу в пятницу, субботу и воскресенье с 20:00 до 21:00.
Даже если ребенок выполнил все школьное домашнее задания, сделал всю работу по дому и получил час свободного времени, скажем, с 19:00 до 20:00, пока мама и папа готовят ужин, то, извините, ему расслабиться за видеоиграми нельзя. Он может посмотреть телевизор или же поиграть на улице.
Почему же решено ввести такой жесткий лимит на видеоигры? Целью является «укрепление образования и семейной жизни».
Кстати, в Китае уже было ограничение на видеоигры. Раньше несовершеннолетним разрешалось играть по три часа в день в выходные и праздничные дни и по 90 минут в будние дни.
Новые правила также содержат более строгие критерии. Например, несовершеннолетние должны играть в Сети под своими настоящими именами, а не под вымышленными.
Кстати, ранее мы рассказывали про одного очень успешного геймера. После победы в состязании он ушел на киберспортивную «пенсию» и стал врачом – подробнее здесь.