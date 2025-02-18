В сюжете – жизнь и подвиг Героя СССР. Школьница из Новоельни создала компьютерную игру о Константине Заслонове

Все ближе юбилейный день Великой Победы, неудивительно, что даже мир виртуальных игр не остается в стороне от этой значимой даты. Они становятся не просто развлечением, а настоящими порталами в историю, позволяют нам не только вспомнить о великих событиях, но и передать молодому поколению важные уроки о мире, дружбе и цене свободы. Об этом и не только поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Нагорный, учитель информатики Новоельнянской средней школы имени А. А. Шевчук и Елизавета Малико, учащаяся Новоельнянской средней школы имени А. А. Шевчук.

Александр Меженный, ведущий:

Почему такой интерес именно к Константину Заслонову? Как возникла идея? Насколько это важно для молодежи в наше время?