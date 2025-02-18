В сюжете – жизнь и подвиг Героя СССР. Школьница из Новоельни создала компьютерную игру о Константине Заслонове
Все ближе юбилейный день Великой Победы, неудивительно, что даже мир виртуальных игр не остается в стороне от этой значимой даты. Они становятся не просто развлечением, а настоящими порталами в историю, позволяют нам не только вспомнить о великих событиях, но и передать молодому поколению важные уроки о мире, дружбе и цене свободы. Об этом и не только поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валерий Нагорный, учитель информатики Новоельнянской средней школы имени А. А. Шевчук и Елизавета Малико, учащаяся Новоельнянской средней школы имени А. А. Шевчук.
Александр Меженный, ведущий:
Почему такой интерес именно к Константину Заслонову? Как возникла идея? Насколько это важно для молодежи в наше время?
Елизавета Малико, учащаяся Новоельнянской средней школы имени А. А. Шевчук:
Дело в том, что в нашей школе имеется музей «Дети лихолетья», в который нас на классные информационные часы водят, там нам рассказывают о разных героях Советского Союза. И на одном из таких разговоров нам рассказывали как раз таки о Константине Заслонове. Меня очень заинтересовала эта тема, и я предложила Валерию Викторовичу работать над игрой. Мы уже создавали игру, «Отважный герой» называется. Это игра о детях-пионерах. И поэтому я уже заинтересована была в этой теме и хотела создать еще что-то новое.
Валерий Нагорный, учитель информатики Новоельнянской средней школы имени А. А. Шевчук:
Компьютерные игры в нашей школе создаются уже не первый год, это где-то лет 12 уже такое у нас происходит. Мы когда-то подхватили такой конкурс, который называется «ПАТРИОТ.by». Я с Лизой работаю с шестого класса, мы занимаемся программированием. И вот когда-то мы тестировали нашу очередную программу «Ночная ведьма», у нас была такая игра, посвященная полку женскому, которая базировалась в Новоельне. Лиза заинтересовалась, как сделана вот эта игра. Я ее заинтересовал этой программкой, показал, у нас пошло дело. Мы попробовали тоже «ПАТРИОТ.by» в прошлом году. Хорошо у нас пошло. Мы заняли первое место на области с нашей игрой. И «100 идей для Беларуси» – наша школа участвует уже практически каждый год. Мы тоже захотели поучаствовать в прошлом году, получили диплом.
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