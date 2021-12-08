Школьники из Клецкого района получили награды международного конкурса по разработке компьютерных игр

Новости Беларуси. Воспитанники Клецкого центра детского творчества Артем Бурдейко и Артем Кривко завоевали награды международного конкурса по разработке компьютерных игр Game Dev Junior, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

IT-батл проходил в онлайн-формате. Юные программисты представили свои проекты в двух номинациях – Scratch и Game art. В первой нужно было создать клон популярной игры для мобильных устройств с заданной графикой. Во второй номинации стояла задача нарисовать арт-игру на определенную тематику.

Артем Кривко, воспитанник Клецкого центра детского творчества:

Занял третье место на этом турнире. Хотел участвовать в турнире, чтобы попробовать свои силы, и своим результатом доволен. Главным персонажем была собачка, ей нужно было уворачиваться от самолетов и холмов.

Артем Бурдейко, воспитанник Клецкого центра детского творчества:

Мне больше всего нравится создавать мультики, игры какие-то, рисовать персонажей. Это была веселая собачка, ей нужно было доплыть до суши, пройти 14 кораллов, и тогда победа.

Лилия Сарнацкая, педагог Клецкого центра детского творчества:

В этом конкурсе мы уже участвуем второй год. Конкурс детям очень нравится. Потому что в нем дети могут показать свои знания, посмотреть работы других ребят, увидеть свои ошибки или преимущество.