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Продажи компьютеров бьют рекорды. Всему причина – удалёнка

14 января 2022 16:19
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Продажи персональных компьютеров в мире за 2021 год оказались на максимуме за последнее десятилетие – 349 миллионов штук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Продажи компьютеров бьют рекорды. Всему причина – удалёнка-1

Рост продаж специалисты объясняют переходом офисных сотрудников на удаленку. И если раньше вся семья могла пользоваться одним компьютером, то со временем уже каждый член семьи захотел иметь свой. В 2021-м продано компьютеров почти на 15 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. Впрочем, эксперты прогнозируют, что с уходом пандемии на спад пойдет и интерес к компьютерной технике.  

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# Компьютерные игры # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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