Продажи компьютеров бьют рекорды. Всему причина – удалёнка

Продажи персональных компьютеров в мире за 2021 год оказались на максимуме за последнее десятилетие – 349 миллионов штук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост продаж специалисты объясняют переходом офисных сотрудников на удаленку. И если раньше вся семья могла пользоваться одним компьютером, то со временем уже каждый член семьи захотел иметь свой. В 2021-м продано компьютеров почти на 15 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. Впрочем, эксперты прогнозируют, что с уходом пандемии на спад пойдет и интерес к компьютерной технике.