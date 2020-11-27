Парень так много играл в видеоигры, что его решили наградить. А он бросил это дело и сосредоточился на медицине

Молодой человек с удовольствием проводил время за видеоиграми и стал одним из лучших киберспортсменов страны. Теперь он не только победитель футбольного турнира, но ещё и будущий врач. Как сообщает MSN, 26-летний студент школы медицины Университета Токусимы Масато Ониши с давних пор играет в видеоигры. Особенно Масато любит футбол. За долгое время практики парень так отточил свои навыки, что смог пройти отбор среди игроков своей страны, а затем попасть на турнир «eFootball.Open2020».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале The Doctor PES

На турнире Ониши добрался до полуфинала, где одолел противника из Бразилии, а в финале сразился с игроком из Индонезии. Японец играл за «Барселону», а другой финалист предпочёл клуб «Монако». И на 61 минуте Масато вырвал победу, забив единственный мяч. Это достижение решили поощрить -в университете, ведь Ониши умело распределял время и не забывал про учёбу. Молодой человек получил студенческую награду. Однако теперь японец собирается на киберспортивную «пенсию». «Я и она снова будем вместе». Мужчина едва не остался без жены из-за виртуального соперника

Фото: MSN / Asahi Shimbun

Вскоре Масато предстоит пройти через национальный экзамен, а затем он будет стажироваться в больнице в префектуре Кагава. Пока что парень не уверен, в какой именно области он будет работать, но предполагает, что посвятит себя лечению игровой зависимости. «Я подошёл к игровой зависимости настолько близко, насколько это возможно. Надеюсь, я смогу использовать свои знания, чтобы помогать другим людям», – сказал Ониши.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале KONAMI公式